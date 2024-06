Un figlio all’improvviso, Rai 3/ Trama e cast del film con Christian Clavier, oggi 15 giugno 2024

Un figlio all’improvviso, diretto da Sébastien Thiéry e Vincent Lobelle

Sabato 15 giugno 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15.00, la commedia francese del 2017 dal titolo Un figlio all’improvviso. La pellicola è l’adattamento della commedia teatrale di Sébastien Thiéry ed è diretta dallo stesso Thiéry con Vincent Lobelle, che aveva esordito come film maker nel 2008 con il film fantastico Les Dents de la nuit.

I protagonisti sono interpretati dall’attore e sceneggiatore francese Christian Clavier, famoso per avere interpretato il personaggio di Asterix in Asterix & Obelix contro Cesare (1999) e Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (2002), e dall’attrice francese Catherine Frot, tornata recentemente sul grande schermo con la commedia Un uomo felice di Tristan Séguéla. Nel cast del film Un figlio all’improvviso lo stesso Sébastien Thiéry, nei panni di Patrick, Pascale Arbillot, Hervé Pierre, Bruno Georis e Claudine Vincent.

La trama del film Un figlio all’improvviso: una coppia di mezza età con una sopresa inaspettata

Un figlio all’improvviso racconta la storia dei coniugi Prioux (Christian Clavier e Catherine Frot), una coppia di mezza età che non è mai riuscita ad avere figli. Una sera, al loro rientro a casa, scoprono uno sconosciuto che sta usando il loro bagno. La coppia inizia così a frugare tra le sue cose, scoprendo una loro vecchia foto con scritto sul retro “Papà e mamma” e un biglietto con indicato il nome di Patrick.

Proprio in quel momento il ragazzo (Sébastien Thiéry) esce dal bagno e annuncia ai due coniugi di essere il figlio che non hanno mai conosciuto. Il ragazzo ha deciso di raggiungerli per presentare loro la sua fidanzata, ma i coniugi Prioux non riescono proprio a capire cosa stia succedendo. Eppure tutti gli elementi presentati dal ragazzo sembrano avvalorare la sua tesi: come è possibile, quindi, che Patrick sia loro figlio? Si tratta forse di un manipolatore o di un possibile mitomane?

Può essere davvero accaduto che la coppia abbia dimenticato di avere un figlio? O forse Patrick è il frutto di una relazione extra coniugale? Risolvere questo strano e divertente mistero sarà tutt’altro che facile, e tante sorprese attendono i due protagonisti.











