Chi sono la moglie e il figlio di Jake La Furia, rapper, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano? Francesco Vigorelli, questo il suo vero nome, si è fatto conoscere dal grande pubblico e nell’ambiente musicale come componente dei Club Dogo per poi dedicarsi dal 2012 ad una carriera come solista. Il rapper ha vissuto anche un momento molto difficile della sua vita in cui è caduto nel tunnel della droga come ha rivelato nel podcast disponibile sul sito di Mondo Cane: “dico la verità, forse non avrei mai smesso, però ho avuto un serio problema di Polizia, per cui mi hanno tenuto sotto esame per cinque anni. In quei cinque anni mi sono fatto una famiglia e non ho più assunto nessuna sostanza, visto che ogni sei mesi dovevo fare gli esami. Ormai sono pulito come un bambino”.

Anche la famiglia è stata importantissima per uscire da questo momento di crisi ed oggi il rapper è tornato anche a farsi apprezzare come autore di canzoni: “si lavora in gruppo, un po’ come fanno in America. Se vai a vedere i crediti Spotify dei pezzi di Travis Scott sono in 45 a dividerseli”.

Jake La Furia moglie e figlio: tutto tace sulla loro vita

Nella vita di Jake La Furia c’è anche spazio per l’amore, visto che il rapper è felicemente sposato con una misteriosa donna di cui non è dato sapere nulla. Il 21 maggio del 2017 il rapper si è sposato in gran segreto con la sua storia fidanzata; una cerimonia celebrata lontano dai riflettori e dall’occhio del gossip a conferma del carattere schivo e riservato del rapper che nel giorno delle nozze ha scelto una location top secret in compagnia dei suoi più cari amici e colleghi tra cui Marracash.

Dall’amore con la misteriosa moglie, Jack La Furia ha avuto anche un figlio a cui è legatissimo, ma di cui non è dato sapere il nome.