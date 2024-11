Monica Camerotto era la madre di Giulia e la moglie di Gino Cecchettin, scomparsa nel 2022 a soli 51 anni dopo aver combattuto per sette anni contro una malattia purtroppo incurabile. La donna è morta un anno prima della tragedia che ha colpito la figlia, sequestrata ed uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta a novembre 2023. Due eventi che hanno inevitabilmente segnato la famiglia Cecchettin e che ora Gino ricorda con dolore ma anche con amore per quelle donne che chiama: “Gli angeli della mia vita“.

Più di una volta infatti l’uomo ha affermato di voler credere che ora mamma e figlia siano insieme di nuovo, e che questa immagine rappresenti una speranza per poter trovare la forza di andare avanti nonostante la sofferenza. Della moglie in particolare aveva detto: “Ha lottato fino all’ultimo per restare con la sua famiglia“, sottolineando come, da madre, non si rassegnasse a dover lasciare i suoi tre figli e il marito. Aggiungendo anche che da quando aveva scoperto di avere un tumore, era aumentata anche la fede che le dava la forza di continuare a vivere dopo la diagnosi.

Gino Cecchettin, il ricordo della moglie Monica Camerotto morta nel 2022: “Mi ha insegnato a godermi ogni istante di vita, lo faccio per lei e per Giulia”

La moglie di Gino Cecchettin, Monica Camerotto, lavorava come impiegata amministrativa a Vigonovo e frequentava la parrocchia insieme ai tre figli Giulia, Davide e Elena. Il marito in occasione del funerale, come riporta il quotidiano Padovaoggi, che aveva dato la notizia nel 2022, aveva pubblicato una dedica commovente su Facebook nella quale scriveva: “Addio amore mio, sono stato un privilegiato ad averti come compagna di vita. Mi mancherai“.

Purtroppo solo un anno dopo la prima perdita, l’uomo è stato costretto a vivere un’ulteriore tragedia per il femminicidio della figlia Giulia, uccisa a novembre 2023. Questo duplice lutto, che, ora Gino Cecchettin ricorda come una occasione per apprendere anche un messaggio positivo che invita a non sprecare più la vita dietro a cose futili ed apprezzare il valore dell’amore per chi resta: “Non abbiamo mai tempo per nulla ma quanto accaduto è stato una lezione di vita perchè ha cambiato totalmente la mia esistenza e cerco di godermi ogni istante, lo faccio per mia moglie e per Giulia“.