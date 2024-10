Morena Farfante, chi è di Uomini e Donne che corteggia Mario Cusitore?

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con il Trono Over ed in studio si è continuato a parlare di Mario Cusitore e della sua conoscenza con le due dame, da una parte Margerita Aiello e dall’altra Morena Farfante, chi è la dama di Uomini e Donne? Su di lei si hanno pochissime notizie. Si sa che vive a Catania e che è una PRO Make Up Artist.

Nel programma di Maria De Filippi nei mesi scorsi ha iniziato una conoscenza con il cavaliere Matteo ma la frequentazione non è andata a buon fine. Il cavalier ha iniziato una frequentazione con Barbara De Santi mentre lei ha deciso di conoscere meglio Mario Cusitore e la loro conoscenza tra alti e basi, sfuriate, abbandoni e ritorni continua. Nei giorni scorsi Mario ha rivelato in studio che tra i due c’è stata una notte di passione, scatenando ovviamente la reazione della donna.

Uomini e Donne, Mario Cusitore tronca con Morena Farfante dopo le dichiarazioni hot

Nella puntata di oggi, 30 ottobre 2024, di Uomini e Donne Mario Cusitore ha deciso di troncare con entrambe le dame, Morena Farfante e Margherita Aiello per mancanza di trasporto mentale ma il risvolto choc si è avuto durante il loro confronto quando l’uomo ha rivelato di essere andato a letto con entrambe di nuovo.