Morte Chiara Jaconis, prosegue l’inchiesta per stabilire le responsabilità per la caduta della statuetta in onice che ha colpito la turista Padovana che era in vacanza a Napoli, provocandone il decesso. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in seguito alle indagini in corso, l’ipotesi più plausibile sarebbe quella dell’oggetto fatto cadere, o forse gettato volontariamente per gioco, da un bambino non adeguatamente sorvegliato. Dopo le perquisizioni nell’appartamento e l’analisi dei filmati registrati dalle telecamere che hanno immortalato il tragico evento, gli inquirenti si erano concentrati sullo stabilire esattamente chi fosse in casa al momento della caduta.

Perchè, se fosse vero che a compiere il gesto è stato un minore, allora la colpa ricadrebbe su chi doveva vigilare adeguatamente per prevenire incidenti. La coppia residente nell’abitazione è stata ora indagata per omicidio colposo oltre che per omesso controllo, dopo che è stato stabilito quasi con certezza che tutti e due erano presenti quella domenica pomeriggio, probabilmente anche insieme ad una babysitter. Al momento però i genitori del bimbo negano le accuse, affermando di non aver mai visto la statuetta.

Morte Chiara Jaconis, indagati genitori del bimbo che forse ha lanciato la statuetta dal balcone

In corso l’indagine sulla morte di Chiara Jaconis uccisa da una statuetta caduta da un balcone dei quartieri spagnoli a Napoli. Dagli accertamenti degli inquirenti sembrerebbe che al momento dell’incidente tre persone più un bimbo erano presenti nell’appartamento dal quale è volato l’oggetto, forse portato all’esterno dal minore e poi gettato inconsapevolmente nel vuoto. Sembrerebbe essere stata esclusa I genitori ora risultano indagati per omesso controllo, visto che avrebbero dovuto vigilare sulle attività del figlio.

Rischiano anche una denuncia per omicidio colposo, anche se per difendersi avrebbero negato il possesso della statua. Un’altra indagine invece è stata aperta per accertare le responsabilità in merito alla diffusione dei video che stanno ancora circolando in rete sui social, nei quali si vedono i momenti del tragico incidente. In particolare l’attimo finale in cui il grande frammento della statuetta staccatosi dopo l’urto con una ringhiera, colpisce Chiara in testa ed il fidanzato della ragazza che grida chiedendo aiuto.