Musetti Fritz, Wimbledon 2024/ Info streaming video tv: come vedere il match dei quarti (oggi 10 luglio)

Musetti Fritz è il grande match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2024 e si gioca oggi, mercoledì 10 luglio: l’orario è da definire, perché il match sarà il secondo sul campo numero 1 con il programma che inizia alle ore 14:00 italiane (le 13:00 di Londra) ma la prima partita sarà quella femminile tra Jelena Ostapenko e Barbora Krejcikova. Essendo che il match Wta sono al meglio dei tre set, Musetti Fritz potrebbe iniziare indicativamente verso le 16:00 se non prima, ora però dobbiamo scoprire quali siano le modalità per seguire la sfida in televisione e in streaming video.

La tv che propone Musetti Fritz è Sky Sport, che dall’inizio di Wimbledon 2024 è stata collegata integralmente con il torneo dello Slam in un appuntamento che di anno in anno è diventato tradizionale per questa emittente, a differenza degli altri tre Slam di tennis che sono invece affidati a Eurosport: naturalmente nei primi turni c’era una selezione di match affidandosi ai campi dotati di telecamere e dunque riprese tv, oggi invece tutte le partite saranno disponibili.

COME VEDERE MUSETTI FRITZ IN STREAMING VIDEO TV

Dunque potremo seguire Musetti Fritz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali che sono riservati agli abbonati e che sono ai numeri 201 e 203 del decoder: ovviamente però il match dei quarti a Wimbledon 2024 sarà fruibile anche in streaming video: anche in questo caso la modalità rimane la stessa che viene sempre fornita dal satellite. Tutti i clienti hanno a disposizione l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi: è attivabile inserendo i dati del proprio abbonamento su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per vedere in streaming video Musetti Fritz

Parallelamente a Sky Go avremo anche la piattaforma Now Tv, che di fatto affianca Sky ma in maniera “libera”: un’alternativa per seguire l’attesissima Musetti Fritz in streaming video, adesso non ci resta che sperare che l’azzurro faccia il suo e si qualifichi in semifinale, vendicando in qualche modo la sconfitta di Jannik Sinner e raggiunga Jasmine Paolini che è già all’ideale Final Four di Wimbledon 2024.











