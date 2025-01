Nancy Brilli ha avuto nella sua vita una serie di storie, più o meno fortunate. L’attrice romana è stata sposata, poi ha avuto una lunghissima relazione con Roy De Vita, quello che è stato il suo compagno per quindici anni. Ma ora, cosa sappiamo della vita privata della splendida attrice nata a Roma nel 1968? C’è un nuovo uomo nella sua quotidianità? A raccontare di più è stata Nancy, nonostante lei sia molto riservata in quest’ultimo periodo della sua vita. Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio”, l’attrice ha spiegato: “Finalmente ho trovato una persona che mi piace molto. Se son rose, fioriranno presto”. Dunque, nella vita di Nancy Brilli ci sarebbe un nuovo compagno dopo un periodo nel quale non ha avuto al suo fianco nessuno.

Dopo la fine dell’amore con Roy De Vita, infatti, non c’è stato alcun uomo che le abbia fatto battere il cuore come avrebbe dovuto per cominciare una nuova relazione d’amore. Già qualche tempo fa l’artista romana aveva parlato del fatto che pian piano avesse riaperto una porticina del suo cuore per far spazio ad un altro uomo: “Qualcosa bolle in pentola ma ne parlerò quando sono sicura”, aveva annunciato. Dopodiché di nuovo il mistero più totale che forse Nancy Brilli romperà a breve, presentando il suo nuovo amore.

Nancy Brilli ha un nuovo compagno: “Sono pronta a rinnamorarmi”

Nancy Brilli ha avuto in passato varie storie importanti: quella con Massimo Ghini, sposato “in amicizia”, come raccontato proprio da lei, e poi quella con Luca Manfredi, che ha portato alla nascita del figlio Francesco. Più avanti si è legata al chirurgo Roy De Vita con il quale è finita in maniera tragica: una chiusura che lei non si aspettava e che le ha fatto molto male. Di recente, però, ha riaperto i rapporti sia con Roy che con Luca e questo l’ha portata a “scoprire che sono pronta a innamorarmi nuovamente”, come raccontato proprio da lei.