Nicola Giacomo, il figlio di Kimerlin Brown: la dedica sui social

Kimberlin Brown, stella indiscussa di Beautiful grazie al personaggio di Sheila Carter che, da anni, regala emozioni e colpi di scena al pubblico della soap opera, ha una vita privata serena e tranquilla. L’attrice si è sposata nel 1991 con Gary Pelzer e con lui ha avuto due figli: Nicola Giacomo e Alex Marie. Oggi, i figli di Kimberlin Brown sono grandi e indipendenti ma non si sa cosa facciano effettivamente nella vita. Sul profilo Instagram dell’attrice, tuttavia, è possibile vedere diverse foto dei due ragazzi la cui nascita ha cambiato totalmente la vita della Brown. Se, infatti, sul set di Beautiful tira fuori il suo lato insensibile e spregiudicato, nella vita di tutti i giorni è una mamma attenta, innamorata e orgogliosa dei figli come ha scritto lei stessa in occasione del compleanno di Nicola Giacomo.

“Questo è uno degli uomini più straordinari che abbia mai conosciuto e sono molto orgogliosa di chiamarlo mio figlio. Gentile, premuroso, forte, motivato…….. la lista continua. Guardare l’uomo in cui ti sei trasformata ha portato gioia nella mia vita e in questo giorno così speciale, il giorno in cui mi sei stata donato, ti auguro un felice compleanno”, le dolci parole di mamma Kimberlin.

Alex Marie, la figlia di Kimberlin Brown identica a lei

Kimberlin Brown ha avuto la gioia di diventare mamma di un maschio, ma anche di una ragazza, Alex Marie che, fisicamente, la ricorda molto. Pur essendo bionda, Alex Maria ha lineamenti molto simili a quelli dell’attrice con cui ha un legame davvero speciale. Come è facile intuire dalle foto pubblicate dalla Brown su Instagram, infatti, mamma e figlia amano trascorrere il loro tempo insieme. Anche per lei, inoltre, esattamente come ha fatto per il figlio, l’attrice ha scritto una dedica speciale in occasione del suo compleanno.

“Oggi festeggio la mia più bella figlia che è diventata una donna meravigliosamente bella dentro e fuori. La vita e le tue esperienze ti hanno resa forte e indipendente. Appassionata e amorevole. Non vedo l’ora di vedere cosa ti riserva il futuro amore. Ti amo così tanto”, le parole di mamma Kimberlin.