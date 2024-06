Nicolas Del Rio, trovato il corpo del corriere scomparso/ Indagine per omicidio, il cadavere in un dirupo

Drammatico epilogo nella vicenda di Nicolas Del Rio, il corriere 40enne scomparso sull’Amiata il 22 maggio scorso durante una consenga di borse di lusso. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato poche ore fa dai Carabinieri in una zona vicina al luogo in cui sarebbe stato rinvenuto il suo furgone bruciato. Il carico che trasportava era stato rubato. L’ipotesi investigativa è che si tratti di un omicidio maturato nel contesto della rapina: i beni oggetto del trasporto condotto da Nicolas Del Rio per conto dell’azienda in cui lavorava da pochi mesi avrebbero avuto un valore complessivo di circa 500mila euro.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il cadavere di Nicolas Del Rio sarebbe stato scoperto in un dirupo nei pressi di Arcidosso, in provincia di Grosseto, proprio dove il corriere era stato avvistato per l’ultima volta da una telecamera di videosorveglianza prima che di lui si perdesse ogni traccia.

Nicolas Del Rio, si indaga per omicidio e sequestro

Le ipotesi di reato oggetto dell’indagine aperta sul caso di Nicolas Del Rio sono omicidio e sequestro di persona. Al vaglio degli inquirenti gli ultimi spostamenti del corriere e la misteriosa telefonata al datore di lavoro in cui sarebbe intervenuto un certo “Goni”, un ragazzo che Del Rio avrebbe detto di aver incontrato lungo il tragitto e che gli avrebbe chiesto un passaggio per un guasto al suo furgone. Il nome del soggetto in questione ha un’assonanza con quello di uno dei due arrestati nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Nicolas Del Rio, un albanese 33enne recentemente fermato con un cittadino turco di 42 anni e il cui nome è Klodian Gjoni.

Sarebbe lui, secondo chi indaga, il misterioso giovane che avrebbe bloccato Nicolas Del Rio durante il viaggio con la scusa di un malfunzionamento al suo mezzo chiedendogli uno strappo per una consegna fantasma in una destinazione che non esisterebbe più, una ditta chiusa da oltre un anno. Una trappola, stando alla ricostruzione sul tavolo degli investigatori, che avrebbe aperto la strada ai presunti complici nel colpo messo a segno pochi metri più avanti e sfociato nel delitto.

Chi sono le persone nel cono delle indagini

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa, l’evoluzione dell’inchiesta sulla scomparsa di Nicolas Del Rio ha registrato nelle scorse ore una importante accelerazione. Al ritrovamento del corpo del giovane corriere si è sommata l’iscrizione di altre persone nel registro degli indagati, soggetti ritenuti coinvolti in una presunta banda criminale dedita alle rapine.

La Procura di Grosseto indaga per omicidio volontario e sequestro di persona e attualmente sono tre gli arrestati: in carcere l’albanese Klodjan Gjoni e i cittadini turchi Ozgur Bozkurt, 42 anni, e Kaia Emre, 28, già indagati per i reati di rapina e danneggiamento a seguito di incendio. Altri due uomini risultano indagati e sarebbero parenti di due dei fermati.











