Nicolò e Francesca sempre più vicini ad Amici 24: stanno insieme?

Dopo Chiara e Trigno, nella casetta di Amici 24 potrebbe essere nata un’altra coppia, ancora una volta composta da una ballerina e un cantante. I protagonisti del gossip delle ultime settimane sono infatti Nicolò e Francesca, lui cantante allievo di Anna Pettinelli, lei allieva di Deborah Lettieri. Varie volte, nelle ultime puntate del daytime, i due allievi sono stati avvistati insieme, in atteggiamenti affettuosi.

Lunghi abbracci, sguardi, e spesso chiacchierate in solitaria, in disparte dal resto della casetta, hanno lanciato i primi indizi secondo i quali tra Francesca e Nicolò ci sarebbe più di una semplice amicizia. D’altronde, l’ultimo indizio è arrivato proprio nel corso dell’ultimo daytime su Canale 5, quando è stato proprio Nicolò a correre da Francesca per consolarla dopo la sospensione della maglia nella puntata di domenica.

Web impazzito per Francesca e Nicolò: i commenti

Francesca e Nicolò si sono abbracciati per lungo tempo, poi il cantante l’ha incoraggiata: “Ce la fai!” Poco dopo, i due sono stati raggiunti da Giorgia e Chiamamifaro, che hanno appoggiato le parole di Nicolò, dicendo alla ballerina che è stata ‘bravissima’. Il popolo del web si è però focalizzato sull’immagine dell’abbraccio dei due che, per alcuni, sarebbe la prova che i due provino qualcosa in più di una semplice amicizia per l’altro. Tanti i commenti entusiasti: “Belli Nicolò e Francesca che si consolano sempre a vicenda”, ha fatto notare qualcuno; “Nicolò che consola Francesca e Giorgia la cosa più carina che vedrò oggi”, ha aggiunto un altro utente. Certo, non è da escludere che i sue abbiamo semplicemente sviluppato una forte amicizia e affinità. Se sarà amore, comunque, lo scopriremo sicuramente presto.