Nicolò Filippucci a rischio ad Amici 24: ultimo anche nella gara giudicata da Adriano Pennino

Dopo una sfilza di primi posti in classifica nelle gare domenicali di Amici 24, Nicolò Filippucci sta vivendo un periodo di profonda crisi. Non solo si è registrato un calo nel rendimento all’interno della scuola, ma l’allievo di Anna Pettinelli sta anche vivendo un momento di sconforto e insicurezza personale. Una situazione aggravata dall’esito di una nuova gara, giudicata dal maestro Adriano Pennino.

Il direttore d’orchestra è stato chiamato a dare il suo giudizio su una gara cover tra tre allievi, scelti dalle rispettive squadre. Il team di Lorella Cuccarini ha optato per Luk3, il team di Anna Pettinelli per Nicolò, e quello di Rudy Zerbi per Jacopo Sol. È stato proprio quest’ultimo a convincere Pennino, colpito dal suo timbro particolare. Secondo è arrivato Luk3 e terzo Nicolò.

Si tratta dell’ennesima batosta per l’allievo di Anna Pettinelli, che arriva da un penultimo e un ultimo posto nelle ultime settimane. Ora che è già in sfida e rischia l’eliminazione, questo nuovo risultato negativo potrebbe fargli perdere fiducia. Il che, lo metterebbe a rischio eliminazione nella puntata di domenica e a poche settimane dal serale.

D’altronde, lui stesso, durante uno sfogo con la ballerina Francesca ad Amici 24, ha palesato il suo malumore per questa situazione. “Non voglio mollare ma non so dove cercarla… Dopo quattro mesi che non è cambiato nulla, inizio a dubitare… È probabile che non ho un caz*o dentro, perché ho solo pochissimi legami forti fuori da qui, sono solo come un cane fuori da qui. Non avendo tirato fuori mai nulla fuori, faccio difficoltà anche qui. Non sto benissimo, nonostante io cerchi di sviare i miei problemi, questi, ovviamente, si ripresentano.” Nicolò riuscirà a superare questo momento di crisi e, così, anche la sua sfida?

