Nikita Perotti è uno dei nuovi maestri dell’edizione di Ballando con le Stelle 2024, trasmissione Rai che va in onda – condotta da Milly Carlucci – ogni sabato sera. Nikita è tra le rivelazioni della nuova edizione, si è messo in mostra con gran talento e dedizione e forma insieme alla figlia d’arte Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) una delle belle novità della competizione. Ma andiamo a vedere meglio chi è Nikita Perotti.

Luca Barbareschi, chi sono i sei figli: "Non avranno la mia eredità"/ "Non sono un padre degenere ma..."

Nikita Perotti nasce a Chivasso a Torino, ma non ci sono conferme sulla sua data di nascita, sappiamo solo che ha tra i 19 anni e i 20 anni. I genitori di Nikita si chiamano Piero Perotti e Veronika Pigoreva, la madre ha origini russe e proprio dalla donna il ragazzo ha preso la grande passione per la danza. Per lui la famiglia è molto importante, crede molto in lui ed ha anche un fratello di nome Viktor.

Sonia Bruganelli "il mio fidanzato Angelo Madonia lo attaccano a causa mia"/ "Per Ballando abbiamo deciso…"

Non conosciamo molto della sua vita, è molto silenzioso sui social dove posta solo video del suo lavoro. Il percorso di studi non è conosciuto, ma come la grande amica Sophia Berto anche lui ha cominciato come ballerino presso la Naina Academy di Genova. in passato si è anche parlato di una possibile relazione tra Sophie e Nikita, ma i due hanno sempre smentito parlando della loro amicizia.

Nikita Perotti e il legame con Sophia Berto a Ballando con le Stelle

Su Nikita non sappiamo se il ragazzo sia fidanzato o meno, sui social posta solo cose relative al suo lavoro e qualcosa riguardo la sua famiglia, un legame forte con i genitori e suo fratello Viktor. Da anni è protagonista a livello nazionale e Nikita Perotti ha raggiunto grandi risultati, soprattutto da quando nel 2019 lavora insieme a Sophia Berto.

Raoul Bova, chi sono i figli Alessandro Leon, Francesco, Luna e Alma?/ "Con loro ho sbagliato tanto"

I due hanno vinto i campionati italiani di Latin Show nel 2021 e negli anni successivi hanno raggiunto la finale dei campionati assoluti della Federazione italiana Danza Sportiva. Sia Nikita che Sophia sono membri della Experience Dance Company. In un’intervista a Da Noi…A ruota Libera Nikita si raccontò e rilasciò belle dichiarazioni nei confronti della sua partner Sophia Berto:

“Inizialmente non potevamo vederci, ci odiavamo. Stavamo in coppie diverse e c’era grande competizione. Poi un giorno siamo rimasti senza partner e da quel giorno non ci siamo più separati. Sono cinque anni che balliamo insieme e ora ormai siamo diventati migliori amici”. Amicizia e nient’altro nonostante i rumors dei più pettegoli, i due – fino all’inizio della trasmissione soprattutto – erano molto attivi per postare i loro balli sui social.