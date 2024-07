Nina Moric: festa per il 48 esimo compleanno

Nina Moric ha festeggiato il suo 48esimo compleanno con una festa sobria a cui hanno partecipato pochi amici con i quali ha trascorso una serata spensierata, all’insegna del divertimento. Una tranquilla cena di sushi a Roma per Nina Moric che ha condiviso diversi contenuti sui social mostrandosi serena e sorridente accanto agli amici con cui ha scelto di trascorrere la serata del suo compleanno. Le storie pubblicate su Instagram dall’ex modella non sono passate inosservate e gli utenti del web hanno immediatamente notato due assenza importanti.

Alla festa di compleanno della Moric, infatti, non hanno partecipato il figlio Carlos Maria e l’ex marito Fabrizio Corona. Due assenza pesanti che, per i fan, è stato impossibile non notare scatenando le domande sui motivi dell’assenza di Carlos Maria a cui la Moric è legatissima.

Nina Moric: ecco perché alla festa di compleanno non c’erano Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria

Fabrizio Corona e Nina Moric sono ormai solo genitori di Carlos Maria avendo due vite totalmente diverse: Corona, infatti, sta per diventare nuovamente papà trascorrendo il suo tempo con la compagna Sara Barbieri, ma anche con il figlio Carlos Maria con cui ha trascorso il proprio compleanno. Nessun indizio, invece, sui motivi dell’assenza di Carlos alla festa di Nina Moric che si è lasciata coccolare dagli amici con cui ha scelto di trascorrere una tranquilla e divertente serata.

Carlos, invece, non c’era nonostante il forte legame con la madre. Il 21enne, ai microfoni del podcast Gurulandia aveva dichiarato: “Una delle mie prime parole è stata papà, però penso di volere più bene alla mamma. Perché con la mamma io ho un rapporto… A mio papà voglio tantissimo bene, però mia madre è più dolce“.