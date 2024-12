Rete 4 alle 21:15 di questa sera – 25 dicembre 2024 – ha in programma la messa in onda della pellicola romantica statunitense Notting Hill diretta nel 1999 dal famosissimo Roger Michell: la sceneggiatura del film è di Richard Curtis mentre la produzione è stata affidata a Duncan Kenworthy. Il duo – appena cinque anni prima – era stato l’artefice di un’altra commedia di grandissimo successo, quel “Quattro matrimoni e un funerale” che aveva visto nel cast anche Hugh Grant, che torna come protagonista di Notting Hill ambientato nel mitico ed omonimo quartiere Londinese: ad affiancarlo sul set Julia Roberts nei panni di Anna Scott, Tim McInnerny ed Emma Chambers.

La trama del film Notting Hill in onda questa sera su Rete 4

William Thacker è un timido libraio che ha il suo negozio a Notting Hill, con un divorzio alle spalle e una convivenza forzata con il suo eccentrico amico Spike. L’attrice hollywoodiana Anna entra per caso nella libreria di Will, con l’intento di nascondersi dai paparazzi che costantemente la seguono e il librai – colpito dalla sua bellezza – si fa prendere dal panico e accidentalmente le rovescia del succo di arancia sui vestiti: per rimediare al disastro, la invita poi a casa sua per cambiarsi e qui, dopo una lunga chiacchierata, scatta l’interesse reciproco e un bacio.

Anna, estremamente imbarazzata, scappa subito dopo e solo dopo molti giorni prova a ricontattare il protagonista di Notting Hill senza successo: quando Spike riferisce della telefonata, il libraio prova a ricontattarla ma – nuovamente – senza successo, venendo invitato dall’assistente di Anna nell’appartamento della giovane in un hotel di lusso a Londra. Qui l’uomo scopre che in realtà si sta svolgendo una conferenza stampa per la presentazione dell’ultima pellicola dell’attrice e decide di fingersi un giornalista al fine di poter parlare con Anna. La ragazza spiega a Will di averlo contattato solo per scusarsi del bacio ma l’attrazione fra i due è evidente e Anna si lascia convincere ad uscire con il libraio.

I due iniziano così una frequentazione che riporta l’attrice alla sua vita normale prima del successo, ma il momento magico viene interrotto un giorno quando Will scopre che Anna è fidanzata, imbattendosi proprio nel suo compagno: nelle settimane successive io nostro protagonista di Notting Hill prova a dimenticare l’attrice uscendo con altre ragazze senza – però. – riuscirci, fino a quando un giorno il libraio si trova l’attrice alla sua porta, in lacrime perché sono appena stati pubblicati dei suoi scatti intimi, precedentemente rubati dal suo ex fidanzato per vendetta dopo la rottura.

Dopo averla consolata, i due passano la notte insieme ma il giorno dopo l’attrice viene immortalata dai giornalisti appostati fuori casa di Will: convinta che si tratti di una mossa del libraio di Notting Hill che ha venduto lo scoop alla stampa, l’attrice scappa via e i due si separano di nuovo. Passano altri mesi e dopo numerosi equivoci, che non fanno che allontanare i due, Anna torna nuovamente a Londra per girare un nuovo film cogliendo l’occasione al volo per incontrarsi nuovamente, mettere da parte tutte le perplessità e le paure e coronare finalmente la loro storia d’amore. La scena finale del film vede Anna e Will finalmente sposati e in attesa del loro primo figlio.