L’azienda leader italiana della logistica nel settore food e grocery Number 1 ha annunciato l’avvio di un’importante partnership strategica con Shippeo che in tutto il mondo permette a centinaia e centinaia e aziende – vanta collaborazioni con brand come Coca-Cola, Amazon, Bosch e LVMH – di fornire un servizio di controllo in tempo reale dei propri ordini: un nuovo servizio che impreziosisce ulteriormente la già ricca e soddisfacente esperienza dei migliaia di clienti che ogni giorno si affidano ai servizi dell’azienda logistica.

Grazie alla collaborazione di Number 1 con Shippeo una volta eseguito un qualsiasi ordine il cliente avrà modo di seguirlo in tempo reale tramite l’apposita piattaforma integrata, migliorando così la qualità dei propri servizi; ma anche l’efficienza nella gestione degli ordini (grazie alla possibilità di prevedere eventuali problematiche al trasporto garantite dall’avanzata piattaforma e di avvisare tempestivamente l’utente finale con un’apposita notifica), la loro affidabilità, la trasparenza nella catena dell’approvvigionamento e – forse soprattutto – la sostenibilità.

Così facendo Number 1 conta di stabilire una nuova serie di standard nella fornitura dei servizi di trasporto ed approvvigionamento delle catene food e grocery, ampliando ulteriormente la sua base di clienti che vanta già la bellezza di 120 mila punti vendita e garantendo un’estrema puntualità per le quasi 1,9 milioni di consegne effettuate ogni anno tra GDO, grossisti, farmacie e anche pet shop distribuiti sul nostro bel territorio.

Number 1 e Shippeo verso la digitalizzazione del settore grocey italiano

“Il monitoraggio in tempo reale dello spostamento delle merci e dell’esecuzione delle consegne – fa sapere in un comunicato stampa il direttore del reparto IT dell’azienda logistica Alessandro Campana – è ormai esigenza consolidata“; ricordando che soprattutto quando si parla di “trasporti di lunga percorrenza” diventa essenziale – specialmente per il cliente – l’integrazione di servizi come quelli offerti da Shippeo, che permetteranno a lungo termine di “aggiungere un tassello fondamentale nel complesso puzzle del tracking” che renderà anche più semplice gestire “il processo decisionale in fase di pianificazione delle consegne“.

“Questa partnership [con] Number 1 – fa eco a Campana il COO e co-fondatore di Shippeo Lucien Besse – rappresenta un significativo passo avanti nella trasformazione digitale della logistica“, specialmente nel bel paese che sta attraversando un lungo processo di digitalizzazione che (ora) arriva anche al settore grocery; garantendo all’azienda una gestione migliore e più precisa “delle sue flotte (..), ottimizzando i percorsi e migliorando l’efficienza complessiva“.