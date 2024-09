Nuove occasioni di vincita e nuovi premi con Million Day ed Extra MillionDay, che tornano protagonisti nella giornata di oggi, giovedì 5 settembre 2024: dopo l’estrazione di pranzo, tocca scoprire i numeri vincenti delle ore 20:30. Se siete in possesso di uno scontrino di gioco, che sia cartaceo o digitale, siete nel posto giusto per scoprire se la vostra giocata è fortunata, ma non l’unico, perché la procedura prevede anche un controllo sul sito ufficiale.

Ma è disponibile anche lo strumento per la verifica delle vincite sull’applicazione My Lotteries, in alternativa ci sono le ricevitorie, dove vengono anche pubblicati i bollettini ufficiali con i numeri estratti. Potete usare il QR code o il numero seriale stampato sulla parte posteriore dello scontrino, sotto il codice a barre.

Anche i numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay meritano un check up completo e attento, con la consapevolezza comunque di avere a disposizione strumenti diversi a disposizione. Per quanto riguarda l’applicazione, potete utilizzarla sia che abbiate dispositivi iOS sia Android.

Se non siete tecnologici, potete affidarvi a una delle ricevitorie al termine delle estrazioni ufficiali, visto che il ricevitore, dopo che vengono validate le estrazioni dall’Agenzia Dogane e Monopoli, riceve il bollettino ufficiale che è tenuto ad esporre al pubblico. Il personale, però, può anche scagionare il codice tramite lo scanner per un controllo più rapido e immediato. E così potreste scoprire di avere tra le vostre mani una giocata vincente…

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 20:30

MILLION DAY: 18 – 19 – 22 – 33 – 44

EXTRA MILLIONDAY: 30 – 39 – 40 – 42 – 43