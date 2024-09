Stanno per scoccare le ore 20:30 e tutti voi lettori che siete capitati (non a caso!) su questo articolo sapete perfettamente che tra poco la Dea Bendata sceglierà i cinque numeri vincenti che chiuderanno i concorsi del Million Day di oggi, sempre seguiti dalla seconda cinquina della versione Extra del gioco che potrebbe donarvi una qualche gioia dopo un primo sorteggio – anche se noi ovviamente speriamo di no – sfortunato!

Se – invece – non sapeste di cosa stiamo parlando e siete capitati qui per caso, sappiate che il Million Day è uno dei tanti giochi che ogni giorni Sisal mette a disposizione di chi spera di ottenere un qualche premio in grado di cambiargli la vita: in questo caso il bottino ammonta a ben 1 milione di euro (che scendono a 100mila se ci riferiamo alla versione Extra), mentre a voi non sarà richiesto altro che pagare un piccolo ‘pedaggio’ di 1 euro per partecipare all’estrazione, con il quale potrete scegliere un massimo (e tecnicamente anche un minimo) di cinque numeri tra l’1 e il 55. Semplice, rapidissimo, economico e – soprattutto – ricco di premi perché oltre al milione che abbiamo citato ce ne sono anche altri tre ad attendervi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE 20:30

MILLION DAY: 6 – 25 – 27 – 30 – 55

EXTRA MILLIONDAY: 7 – 18 – 28 – 38 – 46