ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti: le cinquine di oggi 22 giugno 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUOVI CONCORSI

Anche in questo sabato il Million Day torna ad allietare il nostro primo giorno di weekend: come accade sette giorni su sette, infatti, il gioco offre due possibilità di vincita, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Si tratta, come ricordiamo spesso, di un gioco che non si ferma mai, neppure nei weekend o nei festivi, offrendo estrazioni 7 giorni su 7 ma soprattutto 365 giorni l’anno, con addirittura un doppio appuntamento quotidiano. Dunque le possibilità per vincere non mancano: basta semplicemente avere qualche numero preferito sul quale puntare e poi un po’ di pazienza per attendere l’estrazione prescelta. Ognuno può infatti scegliere di partecipare all’estrazione che più preferisce, o quella diurna, delle ore 13, o quella serale delle 20.30 che offre certamente la possibilità di scoprire i numeri in diretta, con più calma, considerando l’orario più consono per tanti lavoratori.

Estrazione numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine di oggi venerdì 21 giugno 2024

C’è poi anche una seconda chance di vincita che è rappresentata dal secondo gioco, chiamato Extra Million Day. In questo caso non cambiano le regole (vanno scelti cinque numeri tra l’1 e il 55) e neppure il costo della giocata (pari ad un euro) ma c’è una differenza fondamentale: la cinquina vincente verrà estratta, in questo caso, sui 50 numeri non vincenti del gioco principale. Inoltre cambierà ovviamente anche il premio in palio, che se per il concorso primario è di un milione, per questo secondo è di 100.000 euro. Giocare ai due concorsi contemporaneamente è possibile, così come vincere ad entrambi, anche se molto complicato: nulla, però, è impossibile!

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti delle cinquine del 20 giugno 2024

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 19 – 43 – 45 – 46 – 54

EXTRA MILLIONDAY: 20 – 21 – 23 – 35 – 36

ORE 20.30

MILLION DAY: 7 – 10 – 25 – 48 – 51

EXTRA MILLIONDAY: 2 – 9 – 14 – 16 – 37

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti delle cinquine del 19 giugno 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA