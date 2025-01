E’ ufficiale, sono stati aperti gli ordini in Italia per la nuova Tesla Model Y Juniper. Dopo il lancio avvenuto pochi giorni fa, esclusivamente per il mercato cinese, la casa automobilistica americana ha ufficializzato l’arrivo della nuova generazione del suo SUV/crossover in tutti gli altri Paesi, Italia compresa. Quanto costa la nuova Tesla Model Y Juniper? Vediamo subito i prezzi a cominciare dalla versione più economica, quella a trazione posteriore, che ha un prezzo di 42.690 euro.

Al momento non è ancora ordinabile, mentre chi volesse può acquistare il modello long range, sempre a trazione posteriore, in vendita a 48.990 euro, ma in promozione a 48.175 euro, prezzo chiavi in mano. Si sale a 51.990 euro per la trazione integrale long range (51.175 euro prezzo promo), quindi la Tesla Model Y Performance a 57.990 euro (in promo a 54.975 euro), e infine la versione speciale Launch edition, quella per il lancio, a 60.990 euro, che diventano 61.975 euro chiavi in mano.

NUOVA TESLA MODEL Y JUNIPER, LE NOVITA’

Cosa cambia rispetto alla generazione attualmente in corso? Le prime novità sono ovviamente estetiche, a cominciare dalle luci, che diventano a tutta lunghezza sul posteriore, ma anche sul frontale, riprendendo quindi lo stilema già visto sul discusso Tesla Cybertruck, ma anche sul Cybercab, il taxi a guida autonoma, al momento solo un prototipo.

Novità anche all’interno, a cominciare da uno schermo da 8 pollici posizionato sul tunnel centrale ma nella zona posteriore, quindi perfetto per intrattenere i passeggeri delle file dietro: può essere utile soprattutto per i bimbi, durante i lunghi viaggi con film, cartoni ma anche i videogiochi già integrati nel sistema operativo di Tesla. La nuova Tesla Model Y è lunga 4,79 metri, quindi leggermente più grande rispetto alla generazione attuale, con un bagagliaio fino a 2.138 litri se si abbatte la fila di sedili posteriori, di conseguenza una vettura decisamente capiente.

NUOVA TESLA MODEL Y JUNIPER, LE CARATTERISTICHE

Attenzione all’autonomia, con 568 km per la versione Launch Edition, ma la Long Range Rwd promette percorrenze ancora maggiori. In ogni caso parliamo di una vettura perfetta sia per girare in Paese quanto e soprattutto per i viaggi lunghi, grazie anche ai tempi di ricarica molto rapidi, circa 20 minuti per rifornire la batteria dal 20 all’80%.

Secondo le indiscrezioni fornite dal quotidiano Il Giornale, attraverso il proprio sito web, le consegne dovrebbero scattare dal prossimo mese di marzo 2025, quindi nel giro di un paio di mesi dovremmo iniziare a vedere circolare la nuova Tesla Model Y sulle strade del Belpaese. La produzione è scattata ad inizio gennaio sia a Shanghai, nella GigaFactory cinese, sia a Berlino, la Tesla europea, di conseguenza la produzione sta lentamente aumentando di giorno in giorno di modo da poter evadere tutti gli ordini: si parla di circa 50.000 Tesla Model Y già ordinate in Cina, numeri pazzeschi.