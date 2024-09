In questi giorni non si parla d’altro se non della Nutella vegana. La crema spalmabile in versione vegetale è sulla bocca di tutti coloro che sono appassionati di cibo, ma in generale di gran parte degli italiani essendo un prodotto che ormai fa parte della cultura del nostro Paese. Con il 60esimo anniversario della Nutella, la Ferrero ha deciso di introdurre per la prima volta una ricetta differente rispetto a quella classica, con tanto di barattolo diverso.

Dieta a base di grassi saturi/ Lo studio: in sole 3 settimane aumenta il rischio di infarti e ictus

Ma come è la Nutella vegana, quante calorie ha, e quali sono i suoi ingredienti? Ci viene in soccorso l’ottimo Cook del Corriere della Sera, che ha appunto risposte a tutte queste domande che molti possibili consumatori si sono posti in questi giorni, a cominciare dal 3 settembre scorso, data in cui si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova Nutella vegana.

Formaggi sardi a 1.155 euro/ 86enne turista milanese “truffata”: parte la gara di solidarietà

NUTELLA VEGANA, TUTTI NE PARLANO SUI SOCIAL

Fino ad oggi si può parlare già di grande successo commerciale, visto che sono stati tantissimi coloro che si sono recati nei supermercati dove il nuovo barattolo è già in vendita, per il semplice gusto di provarla e scoprire le differenze con la versione solita.

Nel contempo la Nutella vegana è entrata in trend sui social e fra X (l’ex Twitter), ma anche Facebook e Instagram, non si parla d’altro, fra video di chi l’ha provata, foto di curiosi, e commenti e giudizi vari di pseudo esperti e non. In ogni caso, qualora voleste provarla, non potrete sbagliare, visto che la Nutella plant-based, il nome ufficiale della nuova variante della crema, ha un riconoscibilissimo tappo verde, che va a distinguersi da quello bianco solito. Inoltre, troverete una fogliolina sempre verde sull’etichetta, altro elemento distintivo.

Nutella vegana già sequestrata a Napoli/ Barattoli Plant Based in vendita a metà prezzo: erano stati rubati

NUTELLA VEGANA, PER CATERINA SANTELLI È UN PO’ PIÙ AMARA MA…

Fra coloro che l’hanno già provata troviamo anche vari influencer ed esperti di cibo, come ad esempio Saretta Zhou, che di fatto non ha trovato differenze rispetto alla ricetta originale, come sottolinea Cook, aggiungendo che si tratta di un prodotto senza glutine, quindi perfetta non soltanto per chi è intollerante al lattosio ma anche per chi soffre di celiachia. Altri commenti entusiasti sono quelli di altre esperte di cibo come Naomi e Manuela Ela, mentre Caterina Santelli parla di un gusto un po’ più amaro rispetto a quello classico, ma precisando che la differenza la possono individuare solo i palati fini.

Insomma, la sensazione è che la Nutella Vegana possa dividere in due il popolo fra chi la considera pressochè identica a quella originale e chi invece ne precisa le differenze, anche se in generale si può dire che il gusto è stato particolarmente apprezzato da tutti, puristi o meno. Piccola postilla: chi volesse fiondarsi sulla Nutella vegana per avere meno sensi di colpa dal punto di vista della calorie, rimarrà deluso, visto che quella plant based contiene 534 calorie per 100 grammi, solo 5 in meno rispetto a quella normale.