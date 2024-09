Mattino 5 torna ad occuparsi del caso dell’omicidio Pierina Paganelli alla luce delle importanti novità delle ultime ore. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato in diretta, il Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione di Louis Dassilva, di conseguenza il senegalese è costretto a restare in carcere, ritenuto il colpevole proprio dell’omicidio Pierina Paganelli.

Una decisione che è stata accolta in maniera piacevole dal signor Giuliano, il figlio della 78enne vittima di Torino, che alle telecamere di Mattino 5 ha commentato: “Non sono più sereno, è una questione di fiducia in quello che stanno facendo, sono contento, nel senso che stanno agendo secondo me in un determinato modo. La strada che hanno intrapreso ha portato a determinate cose, aspettiamo tutte le motivazioni, sono convinto che abbiano agito in una certa direzione non per caso. La verità dell’omicidio di mia mamma sia più vicina? Io spero di si, spero che la strada che hanno preso porti in quella direzione”, ha concluso.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, IL COMMENTO DI VALERIA

Di tutt’altro tenore ovviamente le dichiarazioni di Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, da sempre convinta che il marito non centri nulla con l’omicidio Pierina Paganelli: “C’erano tutti i presupposti per la scarcerazione – ha detto dopo che alla viglia della decisione del Riesame appariva fiduciosa – non c’è pericolo di fuga o reiterazione del reato e neanche inquinamento delle prove, che hanno trovato dopo undici mesi, io sono certa che non è stato Louis”, ha ribadito il concetto.

Quindi Valeria Bartolucci ha spiegato: “Sono undici mesi che vi dico che poteva essere uno che andava al bar (dice riferendosi al famoso filmato delle telecamere della farmacia ndr), bisognerebbe comparare il dna con quello di Loris – aggiunge tirando il ballo il fratello di Manuela – era attenzionato fin dall’inizio, il dna è maschile, perchè fare le cose a metà, visto che nel frame si potrebbe pensare che sia lui, compariamolo con tutti e due ed eventualmente con altri componenti maschili della famiglia”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI LORIS BIANCHI

Infine proprio le parole di Loris Bianchi, che in merito all’omicidio Pierina Paganelli è stato incalzato su una frase riferita dalla sorella Manuela: “Manuela va a casa di Valeria qualche giorno dopo l’omicidio e dice a Valeria in lacrime che aveva paura che suo fratello avrebbe potuto aver fatto una caz*ata?”.

“Sicuramente non per l’omicidio – ha continuato Loris – perchè eravamo assieme quella sera, adesso cerco di capire cosa sia successo quel giorno lì ma glielo devo chiedere poi ne parliamo, io ero con lei, non è possibile che io avessi ucciso Piera essendo con lei, capisco il dubbio se non fossi stato con lei. ci siamo persi di vista? No questo non è possibile perfchè c’era anche mia nipote in casa e io non sono mai uscito di casa dall’orario che sono arrivato lì, alle 18, mi ha mai perso di vista? Al massimo sono andato in bagno”.