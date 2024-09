Novità sull’omicidio Pierina Paganelli stamane a Storie Italiane. Ieri l’interrogatorio a Louis Dassilva ma l’arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come fatto sapere dai suoi avvocati. Gli inquirenti stanno continuando le indagini, con nuovi accertamenti sulla maglietta trovata sul posto di lavoro di Louis Dassilva, e si sta accertando anche la questione della telecamera della farmacia, con la presenza di nuovi figuranti per comprendere realmente se sia Louis Dassilva quello nel video o meno, ricordiamo, unico indagato per l’omicidio Pierina Paganelli.

In collegamento con Storie Italiane vi era Loris Bianchi, fratello di Manuela, nuora di Pierina Paganelli: “Ha tirato fuori delle cose Valeria, è venuto fuori un brutto lato del suo carattere, anche nei confronti di Manuela Bianchi, per me è il canto del cigno”. Secondo Valeria quello nel filmato potrebbe essere proprio Loris Bianchi: “Il sospetto è lecito, ognuno è libero di pensarlo, ma io sono fortunato perché so bene dove fossi quel giorno, in ogni caso sul sospetto non posso dire nulla”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI: “CAPISCO IL DOLORE DI VALERIA…”

Loris Bianchi ha aggiunto, dopo aver sentito alcune parole di Valeria, moglie di Louis, a Domenica In: “Valeria sta attraversando un momento di grande tristezza e anche io ho provato lo stesso. Una moglie che ti abbandona, che se ne va e ti lascia così, è una cosa distruttiva e la famiglia si rompe. Sul fatto della manipolatrice (le accuse di Valeria a Manuela ndr), va ricordato che Louis ha corteggiato mia sorella di conseguenza stava vivendo una situazione di famiglia triste”.

In collegamento a Storie Italiane a parlare dell’omicidio Pierina Paganelli anche Davide Barzan, consulente di Manuela e Loris Bianchi: “Valeria non si aspettava forse questi forti sentimenti di Louis Dassilva verso Manuela Bianchi, questa relazione è continuata fino a maggio 2024. Manuela Bianchi manipolatrice? Lei è tutt’altro che una manipolatrice. Da alcuni audio emersi si capisce chiaramente che la mia assistita non può essere definita una manipolatrice”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LA PARSI: “VERGOGNOSO QUESTO CONFRONTO FRA DONNE…”

E ancora: “Lei ha sempre voluto bene alla suocera ed ha sempre avuto un bel rapporto, poi da quando ha deciso di allontanarsi è normale che i rapporti vadano a degradare, Manuela aveva deciso di lasciare il figlio” di Pierina Paganelli.

Interessanti anche le dichiarazioni sull’omicidio Pierina Paganelli, da parte della professoressa Parsi: “E’ vergognoso questo confronto fra donne, ci vorrebbe una mediazione. Il vero manipolato alla fine, secondo me, è Louis, che ha fatto il giustiziere, il mediatore fra queste donne. Ognuna ha una ferita, le due donne hanno le proprie ragioni. Quarto punto: il corpo parla di questa donna, e il quinto punto, abbiamo visto i dolori e le ragioni e il conto l’ha pagato Pierina. Bisogna liberare queste persone, serve la verità”. Secondo l’avvocato Sgrò: “La mia sensazione è che la situazione sia tutt’altro che chiusa, gli inquirenti stanno continuando ad indagare. La grande domanda della procura è: Louis ha fatto tutto da solo oppure no e io credo che lui non abbia fatto da solo, è questo che stanno cercando gli inquirenti”.