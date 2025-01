Duro scontro a Ora o mai più 2025 tra Donatella Rettore e Valerio Scanu. Il cantante, prima di esibirsi con Rita Pavone, si confida alle telecamere di Raiuno, lasciandosi andare ad un piccolo grande sfogo nei confronti della giuria. Nel suo mirino, in particolare, sembra esserci Donatella Rettore. “Sto sul ca**o a tutti. Non ho una faccia simpatica da quel che vedo”, dice. Dopo l’interpretazione al fianco di Rita Pavone, Scanu spera di accumulare punti in classifica, ma deve fare i conti con la replica di Donatella Rettore che lo ridimensionerà con un 6.

“Sento i tuoi commenti. Fatti un bel bagno di umiltà”, suggerisce la giurata. “Una star come Rita si è messa a tua disposizione, ma ho visto i tuoi occhi per aria, sbuffare. Ti dico queste cose per il tuo bene, altrimenti farei la democristiana…”, ironizza la Rettore.

“Questo luogo comune potevi risparmiartelo”, replica stizzito Valerio Scanu. “Se dico una cosa e mettono una tua foto, non è mia intenzione. Sei fuori strada… e tra di voi c’è competizione”, rilancia Valerio Scanu. Marco Liorni riporta la calma tra giuria e concorrente, ma ci pensa Alex Britti a rimproverare il cantante, dicendogli che è bravo ma anche che dovrebbe evitare il vittimismo.

“Hai la sindrome di Calimero, ma non sei antipatico a nessuno…”, commenta il giurato. Si accende la terza puntata di Ora o mai più 2025. Lo scontro tra Donatella Rettore e Valerio Scanu fa già discutere.