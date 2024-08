Ornella Vanoni: quanti anni ha e chi sono stati i suoi grandi amori

Se c’è una cantante italiana amata da tutte le generazioni, quella è sicuramente Ornella Vanoni. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica italiana, tanto che alcuni brani sono oggi iconici e amati da tutte le età. C’è però da dire che Ornella Vanoni è amata anche per la sua schiettezza e simpatia, che fanno di lei una donna libera e senza particolari schemi. Ornella Vanoni ha oggi 89 anni e una vita piena di successi ma anche di amori.

Tre sono i fidanzati più noti e anche importanti nella vita della cantante, a partire da Gino Paoli. La loro è stata una storia d’amore intensa e passionale, segnata da alti e bassi, che ha dato vita a numerose canzoni indimenticabili. Una storia molto dolorosa, della quale oggi Ornella non vuole parlare più, perché “stanca di parlarne”.

Il matrimonio con Lucio Ardenzi finito perché ancora innamorata di Gino Paoli

L’altro grande amore di Ornella Vanoni è stato Lucio Ardenzi, il suo primo marito, un amore che ha portato alla nascita del suo unico figlio Cristiano. I due si sposarono il 6 giugno 1960 a Porana di Pizzale, in provincia di Pavia, ma il loro fu un matrimonio lampo, perché Ornella era ancora innamorata di Gino Paoli: “Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire a Lucio la verità, sarebbe stato più leale.” ha raccontato in un’intervista. E infatti, poco dopo tornerà insieme a Paoli, nonostante fosse incinta del figlio di Ardenzi. L’altro grande amore di Ornella Vanoni è stato Giorgio Strehler: il loro è stato un legame profondo e duraturo, un’amicizia speciale che si è trasformata in un amore maturo e intenso. Oggi, però, la cantante è single e felice di esserlo, come lei stessa ha ammesso in ultime interviste.