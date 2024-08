Mauro Perfetti ha fornito al magazine Oggi il suo oroscopo agosto 2024 con le previsioni di tutti i 12 segni dello Zodiaco. Cosa dicono le Stelle su amore e fortuna? Quali segni potranno sbilanciarsi in amore e quali invece è meglio che siano più cauti e tranquilli. Il noto astrologo ha fornito anche indicazioni sull’andamento della fortuna e dato un’occhiata infine ai soldi. Vediamo di seguito le previsioni per i primi sei segni da Ariete a Vergine.

Oroscopo agosto 2024 di Mauro Perfetti: Ariete risveglia l’ambizione

ARIETE: Nei rapporti in bilico l’affiatamento rischia di spegnersi mentre l’amor proprio interviene per aiutarvi a capire se un legame è meglio chiuderlo o cercare di fare meglio, incontri e flirt per i single dopo Ferragosto si sbloccano nuovi progetti e collaborazioni che vi permetteranno di svoltare.

TORO: L’oroscopo agosto 2024 sancisce un cielo sorprendente per l’amore con una gran voglia di fare progetti per il futuro, per i single l’estate si preannuncia generosa di insaziabili flirt e trasgressive tentazioni ma può anche regalare il giusto incontro. Le Stelle vi spingono a credere di più in voi stesse, non mancheranno opportunità in vostro favore.

GEMELLI: Mese di vera e propria rinascita, ricca di rinnovamenti e cambiamenti, si prevede una revisione delle relazioni in bilico mentre per i single ci saranno degli incontri che daranno i loro frutti dopo il 30 agosto, settembre e ottobre promettono l’incontro del destino, con la fortuna cercate di non osare e rischiare troppo.

Mauro Perfetti, oroscopo per il mese di agosto 2024: Leone guarda al futuro

CANCRO: Acceso eros, divertimento e voglia di leggerezza, i single dal 5 al 30 agosto potranno trovare l’anima gemella che sembra nascondersi tra le amicizie oppure si può incontrare durante il viaggio, negli affari troverete il terreno giusto che darà i suoi frutti soprattutto tra settembre e ottobre.

LEONE: L’oroscopo agosto 2024 indica un cielo che rinfresca l’autostima e ricarica di buona energia, nel frattempo grazie ad un rinnovato amore per voi stessi sarà più facile liberarsi dai legami sbagliati, si intravedono inebrianti flirt per i single. La fortuna avrà il volto delle rivincite grazie a novità proposte, collaborazioni e amicizie molto vantaggiose.

VERGINE: Mese all’insegna di un’importante rinascita, grazie a Venere si prevede una fulminea ripresa della voglia di amare e lasciarsi andare, i single potranno incontrare l’amore con la A maiuscola. Le Stelle vanno a sbloccare tutto anche la firma per un buon contratto di lavoro occhio però che a fine agosto la situazione rischia di ingarbugliarsi.