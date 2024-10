Oroscopo Branko previsioni 20 ottobre 2024: stanchezza per Ariete

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Branko, l’esperto di astri è intervenuto come di consueto nel tradizionale appuntamento nel quale ha aggiornato tutti coloro interessati alle indicazioni astrali, partiamo con le novità astrali riguardo Ariete, Toro e Gemelli, alle prese con diverse novità già dalle prossime ore:

ARIETE: siete già stanchi di vostro e Marte potrebbe amplificare la vostra stanchezza, dovete tentare di staccare la spina dai problemi professionali anche per cercare di recuperare un po’ di determinazione che non guasta.

TORO: novembre per voi sarà un mese complicato, se avete dei progetti che ritenete interessanti mandateli avanti già da adesso, più avanti potrebbero presentarsi degli altri ostacoli o dei nuovi imprevisti.

GEMELLI: secondo l’oroscopo Branko avete messo a segno dei buoni colpi, tentate di liberarvi dall’ansia che ha rallentato i vostri progetti, tentate di essere più propositivi in questo frangente della vostra vita.

Oroscopo Branko 20 ottobre: emozioni in arrivo per Leone

Sempre nel corso dell’intervento a Rds, l’esperto di astri ha aggiornato sulla situazione astrale di altri segni dello zodiaco, l’Oroscopo Branko prevede infatti delle novità dal punto di vista astrale per Leone, ma anche Cancro e Vergine:

LEONE: sarà una giornata nella quale non mancheranno le emozioni e cercate di godervela, cercate di fare attenzione a Mercurio che potrebbe seminare un po’ di tensione tra voi e alcuni colleghi, state in guardia.

CANCRO: un po’ più di stanchezza del solito potrebbe assalirvi, cercate di riposarvi e staccare la spina il più possibile in vista della nuova settimana, che come al solito richiederà molto dal punto di vista delle energie.

VERGINE: secondo l’Oroscopo Branko potrebbe nascere qualche tensione in famiglia anche per via di qualche incomprensione, cercate di fare buon viso a cattivo gioco ed evitate risposte pesanti che non serviranno a placare gli animi.