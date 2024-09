Oroscopo, le previsioni Branko per oggi 6 settembre: alcuni problemi economici per Ariete

Si rinnova l’appuntamento con l’esperto di astri, intervenuto sulle frequenze di RDS, Branko ha svelato l’oroscopo di oggi 6 settembre 2024, analizzando come di consueto le varie situazioni, tra amore, lavoro, passione e sentimenti. Scopriamo le anticipazioni dell’oroscopo per i primi tre segni:

ARIETE: possibile che vi stia frenando qualche problema di natura economica, meglio evitare di fare delle mosse azzardate in questa fase, soprattutto se si tratta di possibili investimenti incerti, qualche sorpresa indigesta potrebbe rendere meno dolce il fine settimana.

TORO: cercate di evitare rischi che potrebbero solo essere utili in questa fase della vostra vita, girate alla larga da questi, cercate di comunicare con il vostro partner senza sotterfugi per evitare scontri che nessuno vorrebbe.

GEMELLI: secondo l’Oroscopo Branko potreste avere qualche problema finanziario in questi giorni, tirate fuori i sogni che avete nel cassetto in questo momento e concentratevi su tutte quelle cose che vi fanno stare bene.

Previsioni Oroscopo Branko oggi 6 settembre 2024: alti e bassi per Leone

Sempre sulle frequenze di RDS, l’esperto di astri e astrologo ha aggiornato anche i nati sotto altri segni, l’Oroscopo Branko per oggi venerdì 6 settembre 2024 prevede infatti grosse sorprese e novità per tutti, con lavoro, amore e sentimenti sempre in cima alle curiosità:

LEONE: vivrete di qualche alto e basso nei prossimi giorni, un po’ di pazienza in più può risultarvi più utile in molteplici situazioni, non smarrite la bussola e cercate dei compromessi se lo ritenete necessario.

ACQUARIO: alcune spese impreviste potrebbero mettervi in difficoltà nei prossimi giorni, evitate di compiere mosse troppo azzardate dal punto di vista finanziario, la fortuna sembra avervi voltato le spalle ma è solo una questione passeggera.

CANCRO: tenete sott’occhio la salute e fate un controllo se lo ritenete necessario, sul lavoro tanti alti e bassi potrebbero farvi perdere la pazienza, fate attenzione a non innervosirvi troppo facilmente.