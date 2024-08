Oroscopo Branko, le previsioni di oggi: novità professionali per Bilancia

L’esperto di astri aggiorna riguardo all’andamento dello zodiaco per la giornata di oggi venerdì 2 agosto 2024, dove molte situazioni si incroceranno tra sorprese, colpi di scena lieti incontri che potrebbero stravolgere le cose secondo l’Oroscopo Branko del giorno:

BILANCIA: sono in arrivo delle sorprese e novità sul lavoro, qualcuno è stanco di fare sempre le stesse cose e vorrà spazzare via la monotonia lanciandosi in nuove iniziative. Non fatevi condizionare da chi cerca di dissuadervi.

SCORPIONE: la vita sentimentale potrebbe prendere il sopravvento su tutto in queste giornate, forse avvertite la necessità di rinforzare la vostra unione o di riabbracciare una serenità con il vostro partner, il nuovo transito di Venere aprirà nuove prospettive anche per i single.

SAGITTARIO: dovreste cercare di essere maggiormente propositivi sfruttando le stelle dalla vostra parte e non abbandonarvi alla rassegnazione o alla malinconia, attenzione a possibili malumori con il partner a causa della posizione oscillante di Venere nel segno.

Oroscopo Branko venerdì 2 agosto 2024: grandi novità per Acquario

L’astrologo ha poi aggiornato su un altro gruppo di segni che nella giornata di oggi, stando alle indicazioni astrali potrebbe ritrovarsi a fare i conti con novità, nuovi amori, amicizie che si rinsaldano e sorprese sul lavoro:

CAPRICORNO: secondo l’Oroscopo Branko di oggi venerdì 2 agosto 2024 la Luna vi renderà indisponenti e irascibili, in particolare modo verso i vostri colleghi, cercare di fare autocritica e pensate che potreste essere voi quelli che stanno esagerando, moderate i toni e le parole.

ACQUARIO: una bella ventata di novità farà irruzione nelle vostre vite, spazio all’ottimismo dopo un periodo sottotono, tutte le opposizioni planetarie che vi hanno rallentato di recente sono giunte alla fine, ne beneficerà soprattutto l’amore.

PESCI: stando alle indicazioni dell’Oroscopo Branko la Luna sarà fonte di ispirazione per i nati sotto il segno, saranno avvantaggiate le relazioni anche a livello sociale, se siete ispirati e creativi mettetevi maggiormente in luce sul lavoro, potrete trarne benefici.