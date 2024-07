Oroscopo mese di agosto 2024, ecco le indicazioni astrali per gli altri segni dello zodiaco

Volete scoprire l’oroscopo di agosto 2024? Eccoci con le previsioni delle prossime settimane, per quanto concerne i segni della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. Quali segni salgono e quali scendono? Andiamo subito a scoprire chi beneficiare di stelle favorevoli nel mese di agosto e chi invece dovrà stringere i denti. Dalla Bilancia ai Pesci, ecco l’oroscopo di agosto 2024, con le previsioni tratte da fanpage:

Bilancia: è un mese di agosto travolgente secondo l’oroscopo, come d’altronde è stata tutta l’estate. Anche dal punto di vista dell’eros, i nati sotto questo segno possono sorridere. Difficile desiderare e volere di più in questi mesi. Ottime previsioni!

Scorpione: negli ultimi tempi le cose stanno migliorando, l’importante è rendere conto. Il meglio di questo oroscopo di agosto 2024, tuttavia, arriverà non subitissimo, giusto il tempo che Venere entri in Vergini e prima che Mercurio torni in Leone a innescare dubbi e insicurezze. Ma gli Scorpione sono abituati a tutto questo e non si faranno scalfire.

Sagittario: non è un oroscopo di agosto fortunato per i nati sotto questo segno. I pianeti sono contrari e molti aspetti sembrano traballare. Eppure i nati sotto questo segno sono in grado di ripensare in ampiezza, grazie ad uno spirito giusto e tante idee.

Capricorno: andiamo avanti con questo segno che nel mese di agosto 2024 sembra intenzionato a rimettersi in discussione. Sentimenti, dialoghi ed emozioni: i nati sotto questo segno sentono forte il desiderio di aprirsi nei confronti degli altri, ma agosto può essere anche il mese dell’introspezione.

Acquario: ora che le energie sono più piene non ci sono più scuse. L’oroscopo del mese di agosto preannuncia tanto divertimento, follie sentimentale ed erotiche. Insomma nelle prossime settimane non ci sarà spazio per la noia per i nati sotto questo segno.

Pesci: l’oroscopo del mese di agosto potrebbe eliminare quella spensierata leggerezza di queste settimane. Il pessimismo torna all’ordine del giorno anche perché Marte, Giove e anche Venere sono tutti a sfavore. Bisogna nuotare nelle incertezze mantenendo la barra dritta e fidandosi del sesto senso.