Dallo studio di Domenica In con la puntata odierna arrivano spunti interessanti su temi rosei; l’Oroscopo di Paolo Fox è sempre ricco di sfumature e anche in questo caso sono giunte indicazioni da cogliere al volo nel merito delle migliori coppie in amore fra tutti i segni dello Zodiaco. Un focus che parte dai racconti di coppie note presenti nello studio di Mara Venier ma che si allarga a temi generali dai quali trarre spunto.

Oroscopo Paolo Fox, le migliori coppie in amore: Cancro e Cancro

L’Oroscopo Paolo Fox nel merito delle migliori coppie in amore prende in esame un rapporto speculare, quello tra Cancro e Cancro. Due persone del Cancro giocano, sono molto ironiche; c’è una sorta di costante battibecco amoroso, vi piace fare battutine sagaci. C’è questa tensione che alla fine si risolve bene perchè c’è una particolare attrazione fisica. Gli uomini di questo segno sono spesso affidabili e fedeli, ma in base alle congiunzioni astrali nel segno le tendenze possono anche essere diverse. Si tende a viaggiare con la fantasia

Oroscopo Paolo Fox, le migliori coppie in amore: Leone e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox per le migliori coppie in amore prosegue con Leone e Pesci; i secondi hanno la capacità di commuoversi, una grande emotività che riesce sempre ad esternare anche in modo a volte agitato. Avere un partner così sensibile al fianco è un vero e proprio dono, un valore aggiunto per la crescita dell’amore. E’ anche vero che nella vostra relazione c’è una sorta di nostalgia; quando siete lontani c’è qualcosa che manca perchè l’unione è molto forte.

Oroscopo Paolo Fox, le migliori coppie in amore: Ariete e Toro

Si conclude l’analisi delle migliori coppie in amore con l’Oroscopo Paolo Fox – dal contributo offerto oggi a Domenica In – con Ariete e Toro. Una unione che si basa sull’istinto; non ci sono spiegazioni psicologiche, concetti razionali. Spesso si parte dall’attrazione fisica per arrivare ai propositi di vita; gli Ariete sono travolgenti, i Toro determinati ma anche accomodanti; i nati sotto questo segno difficilmente cambiano, si affezionano alla routine e all’abitudine.

