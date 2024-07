Oroscopo Paolo Fox, settimana 7-14 luglio 2024/ Da Bilancia a Pesci: novità importanti per Scorpione

Cosa dicono le stelle per i prossimi giorni? Dall’oroscopo della settimana dal 7 al 14 luglio 2024 di Paolo Fox si scopre che cosa succederà agli ultimi sei segni dello zodiaco, cioè a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il noto astrologo nelle sue previsioni si è soffermato maggiormente su Amore, Fortuna e Lavoro.

BILANCIA: Segno che potrebbe avere un collega che rende loro difficile la vita. Entro l’autunno verrà affidato loro un importante progetto di lavoro. Promettenti le collaborazioni che nascono in questo periodo. Le settimane di intolleranza stanno finendo. Ancora qualche piccolo sforzo e si torna ad essere divertenti e dolci.

SCORPIONE: Segno che non vive un periodo negativo sul lavoro e poi lunedì potrebbero arrivare delle novità molto importanti, risposte importanti nei prossimi giorni. Ha tempo fino a giovedì per godersi il favore degli altri, anche perché sarà particolarmente capriccioso mentre dopo, sarà tutto in salita.

SAGITTARIO: Il Segno sarà un po’ sotto pressione sul piano professionale e per questo certi progetti diventeranno complicati. Dovrebbero iniziare a pensare un po’ più in grande. Se la scorsa settimana non è stata delle migliori, in questa tirerà un sospiro di sollievo, ricominciando a mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni prossima settimana 7-14 luglio 2024 per Capricorno, Acquario e Pesci

E si chiude con gli ultimi tre segni dello zodiaco l’oroscopo della settimana dal 7 al 14 luglio 2024 di Paolo Fox: vediamo di seguito cosa dicono le stelle soprattutto su amore, lavoro e fortuna.

CAPRICORNO: Il Segno non deve sottovalutare certe proposte di lavoro, quasi sempre riescono ad ottenere ciò che vogliono ma attenzione alla stanchezza generale. Da una parte c’è Venere che farà venire qualche dubbio o insicurezza, ma dall’altra Marte farà in modo da non lasciarsi influenzare da essi. Tuttavia, l’umore sarà basso.

ACQUARIO: Chi è nato sotto questo segno deve fare attenzione all’opposizione di Marte. Si possono fare dei progetti a lunga scadenza e se le cose vanno bene e le risposte arrivano allora devono mantenere questo atteggiamento di fiducia tuttavia questi giorni scorreranno un po’ nervosi

PESCI: Segno che deve evitare di fare certe scelte rischiose, c’è chi deve allargare il giro di collaborazioni e chi, invece, deve prendere una decisione molto importante. Sei così sereno in questo periodo che mi sembra inutile anche ribadirlo. Sei il ritratto della beatitudine e del benessere.











