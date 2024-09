L’oroscopo settimanale di Ada Alberti con le previsioni fino a sabato 8 settembre 2024, tratto da Mattino Cinque, svela cosa dicono le Stelle e tutti gli astri per i prossimi giorni. Il transito di Venere e Marte influirà su tutti i segni dello zodiaco per alcuni spiccherà l’amore, favoriti dunque i nuovi incontri ma anche le coppie più durature e stabili possono contare su un cielo favorevole. Marte, invece, pianeta della forza e dell’intraprendenza darà un’importante svolta sul lavoro. Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni della nota astrologa da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale fino all’8 settembre 2024: chance sul lavoro per Bilancia

BILANCIA: In questo periodo il lavoro è molto importante e soprattutto potreste avere la chance di rimettervi in gioco non chiudete le porte soprattutto all’amore, se single favoriti gli incontri.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale fino a sabato 8 settembre 2024 svela che il lavoro porterà buone nuove prossimamente. Attenzione perché dovete valutare una vecchia questione sempre sul lavoro mentre in amore non ci saranno particolari slanci.

SAGITTARIO: Per i nati del segno la nota astrologa ha rivelato che finalmente tornerà un po’ di grinta, ma attenzione alle finanze. Potreste fare incontri molto importanti.

Ada Alberti, oroscopo settimanale fino all’8 settembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: La Luna e gli Astri svelano che c’è qualcosa ancora da affrontare. Si potrebbe chiudere una porta e aprire un portone ma dovrete essere cauti e diplomatici, non ci sono ottime notizie per l’amore, situazione di stallo.

ACQUARIO: Dall’oroscopo settimanale fino all’8 settembre 2024 si scopre che questo è un periodo molto importante, visto che potreste avere successi straordinari non solo professionali ma anche dal punto di vista sentimentale.

PESCI: I nati tra fine febbraio e i primi di marzo potranno ritrovare la grinta e realizzare dei progetti. E’ tempo di lottare anche se nelle prossime settimane ci sarà una vera e propria rinascita.