Oroscopo Ada Alberti settimanale: le previsioni dal 5 all’11 agosto 2024

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Ada Alberti per la settimana da 5 all’11 agosto 2024? Il celebre volto televisivo ha fatto le sue previsioni nel corso del finale di puntata di Morning News di oggi, 5 agosto. Ecco cosa accadrà ai primi sei segni dello zodiaco: da Ariete a Vergine.

Oroscopo agosto 2024 Ada Alberti: previsioni del mese segno per segno/ Problemi per Toro, Acquario in ripresa

ARIETE: Sarà un periodo ancora pieno di lavoro ma, per quanto indaffarato, sicuramente avrà momenti dedicati al grande divertimento. Non mancheranno flirt in questo periodo.

TORO: Questo segno vive un momento di confusione, soprattutto in casa. Dovete cercare di mettere a posto varie cose e fare una selezione degli ospiti che vi entrano in casa. Riuscirete, tuttavia, a divertirvi, anche se bisognerà stare attenti alle finanze.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 29 luglio al 4 agosto 2024/ Gemelli nuovo amore, tensioni per i Toro

GEMELLI: Il periodo, per questo segno, secondo l’Oroscopo di Ada Alberti è più creativo e divertente, ma saprete unire l’utile al dilettevole e, quindi, anche guadagnare del denaro.

Previsioni Oroscopo Ada Alberti per Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo di Ada Alberti, dal 5 all’11 agosto 2024, continua con le previsioni di altre segni zodiacali: Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Nessuno scossone nella professione. Eventualmente una soluzione riuscirete a trovarla in qualsiasi momento. Le spese ci sono, è comunque un periodo di vacanza, ma siate comunque prudenti, evitando spese inutili o eccessive.

Franco Oppini: "Con Ada Alberti c'è ancora passione"/ “Separazione da Alba Parietti è stata incruenta"

LEONE: Vanno molto bene le cose per questo segno, secondo l’Oroscopo di Ada Alberti per questa settimana, Arrivano novità positive per i liberi professionisti. In amore, cercate di organizzare qualcosa di piacevole a partire da giovedì.

VERGINE: Questo segno zodiacale dovrà essere molto cauto in questo periodo, soprattutto nella professione, da solo e in società, soprattutto se vi troverete in una festa mondana. In amore state invece attenti alla gelosia.