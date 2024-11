L’oroscopo settimanale da giovedì 28 novembre a mercoledì 4 dicembre 2024 prevede un cielo movimentato per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario mentre quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, potrebbero trovarsi di fronte a vecchie ferite. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci), invece, potrebbero sentirsi particolarmente vulnerabili ma anche pronti a fare passi importanti verso la guarigione. Vediamo adesso più nel dettaglio le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre 2024: tensioni in amore per Gemelli

ARIETE: È il momento di affrontare e risolvere le questioni rimaste aperte, qualcuno continua ancora a pensare agli ex, per chi è in coppia è un buon momento per superare l’ostacolo e pensare a nuovi progetti come convivenze e persino il matrimonio.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale potrebbero emergere tensioni più o meno gravi con il partner se vi mostrerete troppo capricciosi o insistenti nelle vostre richieste, per i single invece si apre un periodo fertile di incontri soprattutto fine anno. Occasioni sul lavoro ma agite con cautela

GEMELLI: Dovrete riprendere in mano decisioni e responsabilità concentrandovi maggiormente sul lavoro e trascurando, gioco forza, l’amore. Se siete single potrete concedervi qualche distrazione in più. Tensioni nelle coppie soprattutto se non ben assortite.

CANCRO: Troppo concentrati sul lavoro cercate di non trascurare l’amore che merita ugualmente attenzioni, se siete single potreste ritrovarvi in una fase di risveglio emotivo per chi è in coppia, invece, periodo buono per ravvivare la relazione.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre 2024, dopo un periodo di alti e bassi ora siete pronti a riprendere il vostro spazio, coppie sempre più solide mentre per i single sono previsti nuovi incontri interessanti e inaspettati, momento d’oro anche per discutere e attuare progetti lavorativi interessanti.

VERGINE: Giornate particolarmente frenetiche e complesse, non cedete alla rabbia e all’orgoglio ma al contrario portate avanti un dialogo costruttivo, se dovete prendere decisioni importanti, anche sul lavoro, non cedete all’impulso.