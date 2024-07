L’oroscopo settimanale torna d’attualità soprattutto con le vacanze sempre più vicine perché, per la maggior parte degli italiani, sale la curiosità di scoprire cosa prevedono le stelle per i segni zodiacali e così, per l’inizio della nuova settimana, arrivano le previsioni di Ada Alberti che, all’interno della puntata del programma Morning News di oggi, ha svelato cosa devono aspettarsi i dodici segni zodiacali per la settimana che va dal 22 al 28 luglio 2024. Secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, il Leone potrebbe essere particolarmente nervoso mentre il Toro, troppo concentrato sul lavoro, rischia di trascurare il partner.

Problemi in famiglia, invece, per lo Scorpione che, nel corso della settimana, potrebbe essere al centro di discussioni con il partner a causa dei figli. Per tutti i segni, dunque, Ada Alberti fornisce alcuni consigli su come affrontare l’ultima settimana di luglio, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: Toro, non pensare solo al lavoro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà una settimana all’insegna delle amicizie. Trascorrete giorni circondati da amici vecchi e nuovi, ma sarà importante fare una selezione e non fidarsi di tutti. Occhio, infatti, ai pettegolezzi, anche dei finti amici. Anche in questa settimana, il Toro sarà super concentrato sul lavoro rischiando, tuttavia, di trascurare la famiglia dando modo al partner di rinfacciarvi l’assenza nella coppia o in famiglia. Cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare agli affetti, soprattutto durante il weekend.

Cosa prevede, invece, l’oroscopo settimanale per i nati sotto il segno dei Gemelli? Basta alle mezze misure, sia sul lavoro che in amore: è arrivato il momento di prendere in mano la situazione anche se la settimana sarà comunque positiva come prevedono anche le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti. Qualche problema di lavoro, invece, potrebbe sorgere per i nati sotto il segno del Cancro che ha bisogno di pianificare meglio la situazione per poter continuare a lavorare ad un progetto.

Attenzione, invece, per i nati sotto il segno del Leone che potrebbero essere abbastanza nervosi all’inizio della settimana. Per consolarvi, tuttavia, avrete la possibilità di curare di più il vostro look per fare colpo su qualcuno. Per la Vergine, invece, sarà una settimana di pianificazioni in vista delle vacanze: attenzione all’ambiente lavorativo, potrebbero esserci tensioni.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti:

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno una settimana interessante per i sentimenti. Potreste pianificare un viaggio ma attenzione a non scontrarvi con il partner a causa della gelosia. Per lo Scorpione, invece, sarà una settimana altalenante sia sul lavoro che nella vita privata. In famiglia, in particolare, potrebbero nascere incomprensioni e discussioni a causa della gestione dei figli.

Qualche problema sul lavoro, invece per il Sagittario: se avete da poco cambiato posizione o settore, potrebbero esserci dei problemi con un ex datore di lavoro. Per quanto riguarda l’amore, saranno possibili dei piacevoli incontri, soprattutto se siete alla ricerca dell’anima gemella. Attenzione, invece, se siete già impegnati perché tali incontri potrebbero generare confusione. Qualche questione da affrontare e risolvere, in questa settimana, invece, per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cosa prevedono, invece, le stelle per gli ultimi due segni dello zodiaco? Per i nati sotto il segno dell’Acquario, sarà una settimana particolare durante la quale potrebbero esserci scontri con il partner a causa di visioni diverse su un progetto. Pianificata, inoltre, meglio le questioni lavorative per evitare sorprese. Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, sarà importante mantenere la calma di fronte ad eventuali grane che potrebbero nascere in casa o in famiglia soprattutto per questioni pratiche.