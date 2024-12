L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre è tratto dai sui profili social ufficiali. Anche per la settimana appena iniziata, dal 2 all’8 dicembre 2024, il noto astrologo ha rivelato che cosa prevedono le Stelle e quali saranno i segni particolarmente fortunati sia in amore che sul lavoro e quali, invece, quelli che dovranno agire con maggiori cautele, va segnalato che Venere entra in Acquario a partire da sabato 7 e ciò avrà delle importanti ripercussioni non solo per i nati del segno ma anche per tutti gli altri. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dal 2 all’8 dicembre 2024: Sagittario segno top

BILANCIA: Le Stelle rivelano che hai bisogno di garanzie da chi vive con te e conferme per dare un senso alla vita di coppia e sentirsi speciale, nel lavoro c’è sempre troppo da fare, quindi cerca di rallentare per avere magari una visuale migliore.



SCOPRIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 2 all’8 dicembre 2024 l’amore può essere speciale, ma solo e se la smetti di punzecchiare chi non c’entra niente, nel lavoro si smuovono proposte e incontri top, per fare le scelte affidati al tuo intuito.

SAGITTARIO: Puoi essere il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA, in amore sarete più coinvolgenti del solito e le unioni scadute chiuderanno con più facilità, nel lavoro ci sono importanti decisioni da prendere per svoltare e incontri che possono cambiare la vita.



Oroscopo settimanale fino all’8 dicembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Le Stelle ti esortano a chiudere con le abitudini che spengono il desiderio in te e nelle dinamiche di coppia, nel lavoro bisogna rallentare un po’ per prendere bene la mira nei progetti e negli obbiettivi che vuoi realizzare.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle si mobilitano per far fruttare il comparto professionale e tra pochi giorni anche quello sentimentale, ricorda però che devi metterci del tuo per raggiungere l’obbiettivo prescelto o per incontrare l’amore se sei single.

PESCI: Saturno nel segno esige più chiarezza ma è anche pronto a proteggerti da illusioni e delusioni, in amore ci penserà Venere in Capricorno a favorire più complicità e a rincuorare i cuori solitari, nel lavoro miglioramenti.