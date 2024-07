Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 15 al 21 luglio 2024/ Flop in amore per lo Scorpione

Una nuova settimana è iniziata e, in vista delle vacanze, c’è chi si chiede cosa accadrà nei prossimi giorni e quali segni saranno baciati dai favori delle stelle. A soddisfare le curiosità degli amanti dello zodiaco arriva Paolo Fox che, con le sue previsioni per l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio 2024 svela quali segni tra la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci godranno una settimana particolarmente fortunata. Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 15 al 21 luglio 2024/ Ariete impaziente Gemelli insoddisfatto sul lavoro

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: situazioni in sospeso per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia dovranno aspettare il weekend prima di ritrovare un po’ di serenità. Tante le situazioni in sospeso ed è arrivato il momento se stai vivendo una situazione di crisi valutare se sia il caso di chiudere o di portare avanti la relazione. Probabilmente, tutte le persone del segno che si ritrovano a vivere tale situazione, eviteranno lo scontro diretto. Buoni progetti sul lavoro che possono essere avviati mentre non è da escludere qualche fastidio fisico soprattutto nel weekend. Settimana particolare per l’amore dei nati sotto il segno dello Scorpione che dovrà attendere un po’ se è in cerca dell’anima gemella perchè quella che va dal 15 al 22 luglio 2024 non è la settimana migliore per lanciarsi in nuove conoscenze. Sul lavoro, chi ha una propria attività potrà fare un passo in avanti ma tutto dipende dalla propria posizione e dalla voglia che si ha di farlo davvero. Forma fisica migliorata ma attenzione a infiammazioni e fastidi vari.

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024 segno per segno/ Tensione sul lavoro per il Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, la settimana, per i nati sotto il segno del Sagittario, sarà nuovamente rosea in amore dopo un periodo particolare. Chi è stato single per diverso tempo potrebbe aver finalmente trovato l’amore soprattutto se nel tuo cuore c’è una persona in grado di dare un affetto sincero. Occasioni in arrivo sul lavoro ma occorre mantenere un atteggiamento cauto e anche la forma fisica è in netta ripresa.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: amore protagonista per il Capricorno

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Capricorno cominceranno ad aprire il proprio cuore in attesa di un agosto in cui l’amore sarà protagonista indiscusso. Non sono da escludere nuove attrazioni, ma anche il recupero di storie passate. Settimana importante anche per il lavoro dove tutto ciò che sarà fatto in questo periodo sarà importante per il futuro. La forma fisica è in miglioramento ed è possibile togliere anche qualche vecchio fastidio. Qualche ansia in famiglia e nei rapporti interpersonali per i nati sotto il segno dell’Acquario che potrebbe avere dubbi sia qualora stesse vivendo una nuova storia sia nel caso di una storia stabile da anni. Attenzione alle spese a causa di alcuni tagli sulle remunerazioni mensili così come è necessario prestare più attenzione alla forma fisica perché la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 luglio 2024/ Una Luna sensuale in Scorpione innervosisce più di un segno

Per i nati sotto il segno dei Pesci, secondo le previsioni di Paolo Fox, la settimana sarà vissuta all’insegna dell’amore con meno tensioni in famiglia. Chi è single non dovrà chiudersi in casa ma sfruttare il weekend per uscire e conoscere gente nuove. La settimana, in generale, sarà fisicamente abbastanza stancante a cui si aggiungerà anche un po’ di tensione nervosa.













© RIPRODUZIONE RISERVATA