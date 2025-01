Vediamo insieme come se la caveranno gli altri sei segni dello zodiaco ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 26 gennaio al 1 febbraio 2025 tratto dal settimanale Oggi. Si tiene sempre conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri, lasciando spazio anche alle trasgressioni che aggiungono un po’ di sale nella vita frenetica e monotona di tutti i giorni.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 24 gennaio 2025/ Piccoli dissidi per gli Ariete, Cancro in confusione

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: voto 7+. Luna nuova tra mercoledì e giovedì anche per i nati sotto questo segno. C’è una discreta ripresa nelle questioni d’amore che è promettente. Devono solo evitare i battibecchi che potrebbero presentarsi a inizio settimana. Ci sono delle interessanti opportunità sul fronte del lavoro. C’è chi desidera una bella occupazione. I giorni fortunati sono quelli del 29 e 30 gennaio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 gennaio 2025/ Lo Scorpione eviti le polemiche, recupero della Bilancia

SCORPIONE: voto 8/9. Attenzione alla Luna nuova che potrebbe creare qualche disguido perché se no le stelle vorrebbero farli re e regine in questa settimana. Magico il weekend per tutti coloro che hanno il cuore ancora libero. Possono proporsi con successo sul lavoro e sapranno prendere le decisioni migliori. Settimana fortunata.

SAGITTARIO: voto 7+. La Luna può aiutare a tirare fuori il meglio di loro stessi. Le opportunità che trovano sul loro cammino non devono lasciarsele sfuggire. Il consiglio dell’astrologo è quello di far luce su ciò che provano. Agganci giusti per quanto riguarda il lavoro, secondo l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Oroscopo settimanale Branko 23-30 gennaio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: Toro, bene l’amore

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: voto 7+. La settimana può aiutare la coppia ad affinare l’alchimia un po’ persa nell’ultimo periodo. Momento perfetto per i single di fare qualche nuovo incontro che prometterà bene. Ci sono delle ottime opportunità tutte da cogliere. Settimana fortunata anche per loro.

ACQUARIO: voto 7. La Luna lancia segnali di rinnovamento che non dovrebbero essere in alcun modo ignorati. Il consiglio delle stelle è quello di cogliere l’attimo senza indugio. L’inizio settimana potrebbe non essere così entusiasmante, ma tutto poi girerà per il verso giusto. Le giornate fortunate sono quelle del 29 e 30 gennaio.

PESCI: voto 8+. Saranno in grado di accorgersi dei pregi e dei difetti delle persone che li circondano. Il consiglio resta quello di cogliere l’attimo. Favorite le iniziative volte a curare il loro benessere esteriore e interiore. I single sono pronti a divertirsi un mondo. Sul lavoro potranno svoltare eccome. Settimana in generale fortunata.