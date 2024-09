In vista della chiusura del mese attuale e con l’arrivo del prossimo, più che utile può essere dare uno sguardo all’Oroscopo settimanale di Paolo Fox con le previsioni dal 30 settembre al 6 ottobre 2024. Come sempre il noto astrologo racconta il parere delle stelle sui temi più centrali, sulle questioni più intricate e in attesa di essere sciolte quanto prima. Per qualcuno il lavoro potrebbe essere in un momento cruciale, scandito da scelte importanti da valutare attentamente quanto prima. Chi cerca l’amore potrebbe finalmente giovare di incontri speciali inaspettati, ma anche per la vita di coppia non sono da escludere sorprese. Questo e tanto altro il racconto delle previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2024.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: I prossimi giorni potrebbero essere scanditi da luci e ombre, soprattutto nella metà della settimana con la Luna in opposizione. Potreste sentirvi suscettibili e irascibili, sfruttate il fine settimana per recuperare le energie.

TORO: Da inizio settimana, complice la Luna potreste dover fare i conti con discussioni importanti, soprattutto chi sta lavorando da tempo ad un progetto importante. Nel fine settimana sarà necessaria particolare prudenza in amore, la pazienza sarà un valore necessario.

GEMELLI: Un inizio settimana non proprio promettente sarà presto messo da parte da una tendenza al miglioramento di giorno in giorno. La stanchezza inizia a farsi sentire ma buona parte dei progetti su cui state lavorando potrebbero presto decollare. Il fine settimana è propizio per nuovi incontri e per rafforzare le amicizie.

CANCRO: Stando all’Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2024, secondo le previsioni di Paolo Fox, La luna dissonante preannuncia giorni particolarmente stimolanti dal punto di vista professionale; attenzione però a non lasciarsi trascinare dall’emotività, soprattutto in amore.

LEONE: Chiarimenti in vista e proposte che meritano particolare attenzione dal punto di vista delle valutazione. Si prevede una settimana che potrebbe essere all’insegna dell’incertezza; non aiutano Venere e Luna, entrambe in posizione dissonante.

VERGINE: L’inizio settimana potrebbe essere scandito da nuove opportunità in amore; la vita di coppia troverà una nuova linfa e per chi cerca l’amore basterà guardarsi intorno. Attenzione alle proposte di lavoro che potrebbero aprire nuovi scenari interessanti in vista del fine settimana.