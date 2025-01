Il cielo è mutevole e in quanto tale determina congiunzioni che implicano periodi più o meno positivi: per i nuovi giorni all’orizzonte arriva puntuale l’Oroscopo settimanale Simon and the stars 13-19 gennaio 2025 che alza il livello d’attenzione per tutti i segni dello Zodiaco. Nuove prospettive professionali, avventure da valutare con attenzione o da cogliere al volo; i primi indizi del nuovo anno per qualcuno potrebbero dettare linee guida inedite, per altri potrebbero seguire un filo rosso già inaugurato. In amore le emozioni sono spesso contrastanti, sovente alla base di riflessioni anche tormentate; la chiave, come spesso accade anche in altre circostanze, è la ricerca dell’equilibrio. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the stars 13-19 gennaio 2025.

Simon and the stars, Oroscopo settimanale 13-19 gennaio 2025: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Inizio diesel di un mese che vi fa mettere il turbo; il problema è Marte nel segno che potrebbe alimentare qualche litigio, polemiche e anche un po’ di ansia sul futuro. Se siete in attesa di una risposta o comunque avete delle preoccupazioni potreste rivedere la luce a partire dalla seconda parte della prossima settimana. Non ci sono proprio ottime notizie, dal 19 si può finalmente giovare di un cambiamento di scenario.

TORO: Stando all’oroscopo settimanale per il toro sono lontani quei tempi dello scorso anno sempre agli ultimi posti, siamo già con il piede giusto; una settimana fortissima che potrebbe già regalare conferme particolarmente attese. Potreste avere la certezza di aver fatto colpo non solo in amore ma anche in una situazione di lavoro; a prescindere, arrivano soddisfazioni importanti.

GEMELLI: Qui c’è qualcosa che riguarda i rapporti interpersonali e gli affetti a tenere verso il basso il vostro umore. Se ci sono delle questioni che non avete gradito o accettato è il momento di parlare; è un periodo in cui tendete a rimuginare ma date le circostanze potreste invece giovare di risposte che non vi aspettate e che sono dunque in senso positivo.

CANCRO: C’è la necessità di sostenere certe battaglie, di affermarsi e tenere il punto. C’è anche Marte nel segno che vi permette di avere l’ultima parola; magari in circostanze già vissute e affrontate ad ottobre ma con la possibilità di mettere la parola fine e di vincere per cui insistete e tenete il punto.

LEONE: Siete forse un po’ stonati, Marte nel segno vi fa vedere le cose come attraverso un vetro appannato. E’ difficile capire come intervenire, è forse il caso di temporeggiare al fine di comprendere al meglio come agire nei giorni a seguire.

VERGINE: Settimana che vi permette di correggere il tiro se ci sono state delle decisioni di cui vi siete pentiti; stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale Simon and the stars 13-19 gennaio 2025 avrete la possibilità di sistemarle o di avere ragione in una discussione.

Oroscopo settimanale Simon and the stars 13-19 gennaio 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Quest’anno il buongiorno non si vede dal mattino; un 2025 che vi porta in alto ma che dalla partenza avrà il freno tirato. Forse questioni di soldi oppure questioni che riguardano la casa; le ostilità riguardano però unicamente questa settimana, già dalla prossima potrebbero finalmente arrivare momenti più distesi. Non sono da escludere, soprattutto sugli aspetti finanziari, dei pagamenti in entrata.

SCORPIONE: Come indica l’oroscopo settimanale la fine dell’anno non è stata leggerissima, adesso Marte e Venere tornano a favore e si può recuperare terreno. Questa settimana c’è una Luna piena stupenda per aprirvi nuove strade; mettetevi in discussione, cimentatevi in nuovi ambienti, cercate di fare cose mai fatte prima perchè può seminare davvero a vantaggio di una prima parte dell’anno importante.

SAGITTARIO: Negli ultimi tempi sono forse usciti troppi soldi e la Luna piena di questa settimana vi invita a mettere in ordine i conti, anche a ridimensionare e tagliare ciò che risulta superfluo. Forse siete troppo disinvolti, superficiali sul fronte economico; tale atteggiamento vi ha danneggiato in passato ed è dunque il caso di diventare più accorti alle vostre cose.

CAPRICORNO: Stando all’Oroscopo settimanale Simon and the stars 13-19 gennaio 2025 questa è una settimana in cui potreste ricevere delle proposte che vanno in una direzione diversa dal solito; se ci sono cose diverse accogliete e aprite gli occhi perchè c’è davvero la possibilità di agganciare una nuova strada.

ACQUARIO: Il finale del mese di gennaio sarà fortissimo, tutto in crescita; bisognerà però organizzarsi al meglio al fine di non operare su troppi campi contemporaneamente. Bisognerà farsi trovare pronti proprio per la chiusura del mese incorso dove potreste finalmente ottenere i successi sperati.

PESCI: Tutto il cielo a favore, siete particolarmente seduttivi, amabili e convincenti; sul lavoro se avete un progetto creativo o un’idea proponete credendoci fino in fondo. In amore vige un fascino invidiabile con la possibilità di fare conquiste importanti.