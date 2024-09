L’oroscopo weekend di Mauro Perfetti svela cosa dicono le stelle e gli astri per i prossimi due giorni, sabato 14 e domenica 15 settembre 2024. Quali saranno i segni particolarmente baciati dalla fortuna e della Dea bendata? Quali invece quelli che potranno avere delle ottime opportunità in amore soprattutto se single? E quali, invece, al contrario quelli che è meglio se procedano con calma nei loro sentimenti? Dalle previsioni del noto astrologo per il fine settimana si scopre cosa accadrà agli ultimi sei segni dello Zodiaco, per l’esattezza a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

BILANCIA: L’oroscopo weekend per i nati del segno nei prossimi giorni invita a cercare di rinsaldare il feeling con la propria dolce metà, questo se si è in coppia. Invece i single possono trovare l’amore.

SCORPIONE: I nati del segno per quanto riguarda l’amore e le questioni di cuore possono uscire dallo stallo sentimentale degli ultimi tempi. Incontri interessanti per i single, che devono però fare attenzione agli abbagli.

SAGITTARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo è il segno più fortunato non solo della settimana ma anche del weekend e può fare incontri interessanti e recuperare la complicità con il partner.

Mauro Perfetti, previsioni dal 14 al 15 settembre 2024:

CAPRICORNO: Stando alle previsioni del fine settimana di Mauro Perfetti è il segno che mette un po’ in secondo piano l’amore, troverete l’occasione per dedicare tempo prezioso a chi vi sta a cuore. I single godranno di incontri per allontanare le tensioni

ACQUARIO: Per l’oroscopo weekend i single del segno possono trovare l’amore, che potrebbe avere un sapore esotico, le coppie collaudate e durature in cui non manca la complicità non avranno nulla da temere, altrimenti è meglio tagliare i rami secchi.

PESCI: C’è un recupero in amore, la passione si riprende anche nei rapporti che hanno attraversato crisi. Bene anche i nuovi flirt per le persone del segno che sono ancora single.