Ospiti Amici 24: il ritorno di Sarah Toscano

La scuola di Amici 24 ha riaperto ufficialmente i battenti. Oggi, giovedì 24 settembre, è stata registrata la prima puntata che sarà trasmessa domenica 29 settembre, alle 14, su canale 5. Il primo appuntamento della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissimo per l’annuncio dei nomi dei nuovi allievi, ma anche per la presenza di numerosi ospiti. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di non cambiare la formula chiamando in studio tanti, grandi artisti per consegnare le maglie ufficiali ai nuovi allievi.

Uno dei nomi più attesi era sicuramente quello di Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione al termine di un lungo viaggio di crescita. Sarà, così, è tornata nella scuola dove la sua carriera è cominciata per consegnare la coppa e fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli allievi. Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Italia per la partecipazione a diversi eventi musicali, Sarah ha anche presentato il nuovo brano in uscita il 4 ottobre intitolato Tacchi fra le dita come fanno sapere le anticipazioni esclusive di Superguidatv.

Tutti gli sopiti della prima puntata di Amici 24

Sarah Toscano, tuttavia, non è stata l’unica ospite della prima registrazione di Amici 24 perché nella scuola più famosa d’Italia sono tornati grandi nomi che, già in passato, hanno regalato un momento speciale agli allievi. Spazio, dunque, a Mahmood che è spesso ospite del talent show ogni volta che deve presentare un nuovo brano. Stavolta, però, è tornato nella scuola per consegnare ben tre maglie, esattamente come Cristiano Malgioglio che, dopo essere stato anche un giudice del serale, è spesso ospite.

Ospiti di Maria De Filippi, inoltre, sono stati gli attori Marco Bocci e Ilania Pastorelli a cui si è anche unita la giornalista Francesca Fagnani. infine, è tornata nella scuola anche Angelina Mango, reduce da un’estate ricca di impegni e successi. Angelina si è esibita insieme a Olly canta Per due come noi.

