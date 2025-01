Con Sanremo 2025 alle porte, Carlo Conti ha iniziato pian piano a rivelare i volti e gli ospiti che vedremo sul palco del Teatro Ariston da martedì 11 febbraio fino a sabato 15 febbraio 2025. Per quanto riguarda la prima serata, Conti ha annunciato al TG1 che il superospite sarà Jovanotti. Il cantante, dopo essere stato fermo per diversi mesi a causa di un grave incidente, è tornato a lavoro più carico che mai ed è pronto a portare la sua energia al Festival della Canzone Italiana. Subito dopo, invece, è stato confermato Damiano David, il leader dei Maneskin, che ha intrapreso recentemente una carriera da solista.

Fino ad ora, i due superospiti confermati non hanno pienamente convinto il pubblico. In modo particolare, la presenza di Damiano David ha fatto discutere, generando reazioni divertite da parte degli utenti social. Il motivo? Nell’ultimo periodo della sua carriera, il cantante è sempre più orientato verso il mercato statunitense e internazionale, parlando raramente in italiano nelle sue interviste e rilasciando brani prettamente in inglese. Un modus operandi che ha offeso molti dei suoi fan italiani, i quali addirittura non credono che meriti uno spazio così importante in quello che è effettivamente il Festival della Canzone Italiana.

Nel frattempo, Carlo Conti ha svelato che è in corso una “trattativa internazionale clamorosa” per avere come ospite di Sanremo 2025 un “artista italiano ma mondiale“. Da lì, sono iniziate a circolare le prime ipotesi, orientate principalmente su due artiste di fama mondiale con origini italiane: Lady Gaga e Ariana Grande. Le due pop star, pur essendo statunitensi, hanno sempre rivendicato le loro radici italiane, dunque non è escluso che possano accettare di sbarcare all’evento musicale più importante del nostro Paese. Ciò che è certo è che l’ospitata di una delle due dive sarebbe un vero e proprio colpaccio per Conti, considerando la grande richiesta da parte del pubblico.

Finora, però, gli unici due nomi confermati sono quelli di Jovanotti e Damiano David. A loro si aggiungono, poi, i co-conduttori delle cinque serate della kermesse musicale: Antonella Clerici e Gerry Scotti nel debutto; Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica la seconda serata; Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa la terza sera; Mahmood e Geppi Cucciari nella serata delle cover; Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi nella finale. Chi saranno gli altri ospiti di Sanremo 2025? Non resta che attendere per scoprirlo.