Quale outfit Capodanno 2024 scegliere per la notte più lunga dell’anno, ovvero, quella del 31 dicembre che ci accompagnerà nel nuovo anno? Una domanda decisamente complicata, a cui proveremo a rispondervi spulciano un po’ il web e prendendo spunto dai vari esperti di moda, come ad esempio Grazia. Partiamo dall’outfit Capodanno 2024 per la donna, senza dubbio quello più complicato, tenendo conto di quanto possano variare i capi da indossare al cenone dell’ultimo dell’anno. Ovviamente la prima cosa da domandarsi è: cosa faremo il 31 dicembre? A quel punto bisognerà scegliere i vestiti adeguati visto che una festa in casa necessita di un determino outfit, una cena in un ristorante di un altro, e una serata in discoteca di un altro ancora.

Grazie a questa prima “magica” risposta avremo quindi una importante scrematura del nostro armadio, dopo di che potremmo andare a focalizzarci sugli abiti più giusti. Grazia ha provato a segnalare alcune delle proposte più interessanti per l’outfit Capodanno 2024, a cominciare dai classici, un bel vestitino, che sia lungo, corto, a maniche corte o a maniche lunghe, per la donna è sempre un must.

OUTFIT CAPODANNO 2024, I CONSIGLI PER LA DONNA: DA ANNA FIELD A PRIMARK

C’è ad esempio un bel vestito drappeggiato color bordeaux scuro di Zara in vendita a 49,99 euro, ma anche un abito più corto, midi, fatto di pailettes, a firma Reserved, in vendita a 45,99 euro. Se volete qualcosa di più elaborato potreste invece pensare ad un tubino nero monospalla a firma Anna Field, in vendita a soli 39,99 euro, ed è molto bello anche un abito stile sottoveste di Primark, in vendita a soli 28 euro in un colore decisamente particolare, quasi un’oro metallizzato, decisamente glamour.

Il tutto va ovviamente associato ad una scarpa col tacco, magari aperta se siete in un luogo piuttosto chiuso, senza dimenticarsi degli immancabili stivali: ne trovate di ogni tipo e di ogni prezzo, ma in genere sui vari Zara, Mango, Primark e H&M, dovreste restare in un range di 40/50 euro. Eventualmente potrete aggiungervi anche un coprispalla, un nero che non guasta mai, mentre ricordatevi di abbinare la borsa se possibile alle vostre scarpe.

OUTFIT CAPODANNO 2024, I CONSIGLI PER L’UOMO

E per l’uomo, quale outfit Capodanno 2024 scegliere? Anche per lui vale sempre la risposta alla domanda “dove passerò il 31 dicembre”, ma in generale gli abiti da scegliere sono molto più semplici. Il top è camicia, completo e cappotto, ma vanno bene anche dei jeans (meglio non strappati), con un maglioncino di lanca e una camicia sotto, uniti a dei moccassini, sempre coperti da un bel cappotto e magari da un berrettone di lana se prevedete di restare all’aperto magari per gustarvi i fuochi d’artificio. Su Asos abbiamo intravisto degli stivaletti molto interessanti a firma Walk London, in vendita a 130,00 euro e occhio anche a dei joggers di Collusion, con fondo ampio (come si usano molto adesso), a 49,99 euro.

Se voleste mettere una camicia e foste alla ricerca di qualcosa di diverso, occhio a quella blu trasparente di marchio Asos in vendita a 30,50 euro, mentre se cercaste dei pantaloni un po’ eleganti, potreste puntare su quelli in velluto blu navy sempre di Asos a 41,00 euro. Insomma, ce ne è davvero di tutti i tipi, tutti i gusti e tutti i prezzi, l’importante è non cadere mai nel volgare e nel ridicolo, ma se puntate su un abito per la donna, e una camicia e un pantalone per l’uomo, siamo certi che l’outfit Capodanno 2024 sarà un successo.