Non ce l’ha fatta la 12enne travolta da un treno merci a Padova nella giornata di ieri. La ragazzina era stata ricoverata in condizioni disperate e alla fine, dopo qualche ora di agonia, ha esalato l’ultimo respiro. Erano circa le ore 14:00 di ieri pomeriggio, giovedì 10 ottobre 2024, quando appunto la giovanissima aveva deciso di attraversare inspiegabilmente il passaggio a livello, nonostante lo stesso fosse abbassato. Qualcosa deve essere però andata storta visto che la 12enne, nell’atto appunto di attraversare i binari, si è scontrata con un treno merci che stava passando in quegli istanti, rimanendo ferita in maniera molto grave.

Greta Spreafico, un testimone: "Gabriele a Porto Tolle già il 4 giugno"/ "Non è arrivato il giorno dopo"

A raccontare cosa accaduto è stato il macchinista dello stesso convoglio, parlando con i microfoni del quotidiano Il Gazzettino. L’uomo ha detto di aver visto la 12enne che stava scavalcando all’ultimo e quando ha azionato tutti i freni non è stato possibile fermare le macchine: l’impatto, devastante, è stato inevitabile. La vittima, una 12enne di origini ucraine, ha attraverso i binari in via Friburgo mentre stava tornando a casa dopo una mattinata passata a scuola.

Funerali Sammy Basso oggi a Tezze sul Brenta/ Video: "La fede è la parte più intima di me stesso"

MORTA 12ENNE INVESTITA DA TRENO A PADOVA: ERA STATA SOCCORSA IN CONDIZIONI DISPERATE

Quando gli uomini del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia si sono subito resi conto di quanto fosse disperata la situazione: alla ragazzina sono state quindi fornite le prime cure dopo di che è stata ricoverata presso l’ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Stando a quanto fatto sapere ancora dal macchinista, che ovviamente era sotto choc per via dell’accaduto, le sbarre erano abbassate, e quando è riuscito a fermare il treno e a scendere per controllare cosa fosse accaduto ha visto la 12enne a terra con attorno tre o quattro amiche che gridavano.

Santone Kadir aggredisce i giornalisti di Pomeriggio 5/ Video: "State giocando con il fuoco"

Non sembrano esservi state delle irregolarità da parte del macchinista che ha raccontato che il treno stava andando in quel tratto a 45-50 km/h, con una velocità massima consentita di 60 chilometri: “ma quando ho attivato i freni di emergenza ormai era troppo tardi”, aggiungendo che il tutto è accaduto in una frazione di pochi secondi, avendo fatto in tempo solo a vedere la sagoma della giovane.

MORTA 12ENNE INVESTITA DA TRENO A PADOVA: INDAGINI IN CORSO

Lo stesso macchinista è stato il primo a chiamare i soccorsi ma come detto sopra, l’intervento dei sanitari è stato pressochè inutile, anche se la ragazzina era ancora in vita quando è stata rinvenuta dai medici e dal personale sanitaria. La 12enne è giunta infatti in ospedale attorno alle ore 15:00 con una serie di politraumi e nella serata di ieri, attorno alle ore 22:00, è stata purtroppo comunicata la notizia del decesso.

L’incidente, avvenuto lungo un tratto che si trova nella zona industriale di Padova, sembrerebbe essere stato causato da un errore di calcolo della 12enne che forse era sovrappensiero e non ha visto il treno arrivare, o magari ha appunto calcolato male i tempi pensando di farcela ad attraversare incolume i binari, o ancora, ha provato ad attraversare ma è inciampata in qualcosa. Tutte circostanze che verranno accertate dagli inquirenti che sulla vicenda hanno aperto una indagine come da prassi.