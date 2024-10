Sta per arrivare un nuovo sciopero treni e le date da segnarsi in rosso sul calendario solo i prossimi 12 e 13 ottobre 2024, quindi sabato e domenica in arrivo. E’ stato proclamato uno sciopero treni nazionale di 24 ore che scatterà alle ore 21:00 di sabato 13 ottobre e che proseguirà fino alle ore 20:59 del giorno dopo, provocando numerosi disagi ai passeggeri, in particolare a coloro che intendono spostarsi per vacanza o villeggiatura, coinvolgendo quindi anche i turisti, ma non solo.

Lo sciopero treni del weekend entrante riguarderà tutto il trasporto nazionale, quindi coinvolgerà i convogli di Trenitalia, quelli del Gruppo FS e quindi Trenord. Per tutto il periodo in cui si terrà lo sciopero treni i convogli potranno subire dei ritardi o anche delle cancellazioni, quindi sono previste delle modifiche al servizio consueto, anche prima e dopo la conclusione dell’agitazione, come precisa il quotidiano Il Messaggero.

SCIOPERO TRENI 12-13 OTTOBRE 2024: COSA FARE CON IL BIGLIETTO

Stando a quanto fatto sapere da Trenitalia, i viaggiatori che vorranno potranno richiedere il rimborso del proprio tagliando di viaggio e la richiesta potrà essere fatta fino all’ora di partenza del treno, solo per quanto riguarda le Frecce e gli Intercity, mentre per i treni regionali la richiesta dovrà pervenire entro la mezzanotte del giorno precedente la partenza del treno in questione. E’ possibile anche mantenere il biglietto ma riprogrammare il viaggio su un altro convoglio, sempre che vi siano dei posti disponibili.

Essendo lo sciopero treni indetto in due giorni non lavorativi, non sono previste delle fasce di garanzia a livello nazionale, di conseguenza durante la fase di agitazione di 24 ore tutto potrebbe succedere. Viene comunque fatto sapere che i treni che sono in viaggio anche se lo sciopero è iniziato, arrivano comunque a destinazione, se comunque la stessa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello stop, di conseguenza entro le ore 22:00 di sabato 12 ottobre 2024.

SCIOPERO TRENI 12-13 OTTOBRE 2024: I TRENI GARANTITI

Qualora invece questo limite di tempo venisse superato, il treno si fermerà in altre stazioni, ovviamente precedenti quella finale. Trenitalia garantisce comunque dei treni, che sono visionabili sul sito ufficiale dell’azienda, spazio web che è sempre bene consultare appunto in vista dell’agitazione del weekend. Per quanto riguarda invece i treni regionali, come ad esempio Trenord, che interessa in particolare i collegamenti da e per Milano, sono previste due fasce di garanzia, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e quindi dalle ore 18:00 alle ore 21:00, sei ore durante i quali i treni viaggeranno regolarmente.

Lo sciopero treni previsto sabato 12 e domenica 13 sarà l’ennesima agitazione dell’ultimo periodo, e giunge a esattamente da un mese dal precedente stop dei trasporti pubblici. Un mese di passione in particolare per i viaggiatori di Roma, vittime del caos di pochi giorni fa a seguito di un chiodo, e problema tecnico che aveva creato un disservizio praticamente su metà Italia, lungo l’asse tirrenica. Lo scorso 5 ottobre, invece, un altro sciopero dei mezzi pubblici.