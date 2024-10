Pagelle allievi Amici 2024: promossi i ballerini

I ballerini della classe di Amici 24 sono; Teodora- Deborah Lettieri, Gabriele Baio, 20 anni, Deborah Lettieri, Rebecca, 20 anni- Deborah Lettieri, Alessia, 23 anni- Alessandra Celentano, Daniele, 17 anni-Alessandra Celentano, Chiara -Alessandra Celentano, Alessio, 17 anni- Emanuel Lo, Sienna, 19 anni -Emanuel Lo. Dopo la prima esibizione, sono due le allieve che hanno conquistato il pubblico immediatamente. La prima è Alessia, studentessa di ingegneria che, però, coltiva la passione per il ballo. La sua presenza sul palco ha subito scatenato lo scontro tra i professori con Alessandra Celentano che va contro i colleghi e che le assegna una maglia dopo aver visto il suo cha cha cha. Ballerina diversa da quelli con cui ha solitamente lavorato la Celentano che, però, in lei, ha visto un grosso potenziale e un bel collo del piede. Dovrà lavorare tanto, ma il potenziale c’è.

Gran potenziale anche per Sienna che arriva dall’Australia e che spera di ripetere il percorso fatto nelle precedenti edizioni da Isobel e Dustin. Forte muscolarmente, grande preparazione atletica ed energia esplosiva: lavorando tanto anche sulla tecnica potrà lasciare il segno nella scuola. Punto interrogativo, invece, sugli altri ballerini sui quali gli stessi insegnanti hanno dimostrato di essere in disaccordo.

Pagelle allievi Amici 2024: manca il brivido tra i cantanti

I cantanti della nuova classe di Amici 2024, invece, sono: Diego Lazzari, 23 anni- Rudy Zerbi, Vybes, 21 anni- Rudy Zerbi, Alena, 24 anni- Rudy Zerbi, TrigNo, 22 anni- Anna Pettinelli, Niccolò, Anna Pettinelli, Senza Cri, Luk3, 17 anni, Ilan, 21 anni. La classe dei cantanti appare meno forte rispetto a quella delle ultime edizioni e anche i piùà attesi come Diego Lazzari e Ilian sonbo chiamati a graffiare per conquistare pubblico e addetti ai lavori. Diego è entrato nella scuola con un grosso seguito di pubblico e già grandi ascolti su Spotify ma manca ancora quel graffio in grado di lasciare davvero il segno.

Bella voce per Ilian che appare in grado di poter cantare anche senza aiuti esterni come l’uatotune ma anche per lui sarà necessario trovare quel brivido e quell’emozione per lasciare davvero il segno. Dopo la prima esibizione, la classe dei cantani raggiunge la sufficienza ma è necessario fare qualcosa in più.