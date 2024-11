Pagelle Ballando con le stelle 2024 ottava puntata: Francesco Paolantini rischia, Anastasia Kuzmina si infortuna

Le pagelle di Ballando con le stelle 2024 della puntata di questa sera, l’ottava, si aprono con la coppia formata da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina VOTO 10 che hanno dovuto fare i conti con un brutta caduta di lei che le ha causato un infortunio, una distorsione del ginocchio e la mancata possibilità di esibirsi rendendo sempre più probabile il conseguente dovuto ritiro. L’attore napoletano non è particolarmente dotato per il ballo e in tutte queste puntate non c’è stato nessun miglioramento. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia VOTO 5,5 commovente la prova speciale con un’esibizione dedicata al figlio Davide Bonolis ma il ballo non è nelle corde della conduttrice e imprenditrice. In questa settimana oltre agli infortuni e le costole rotte ha dovuto fare i conti anche con meno giorni di prova ma per un lieto evento, il suo maestro è diventato papà proprio ieri pur con tutte queste giustificazioni nel ballo hanno avuto poco tempo per provare ed il risultato si è visto nel ballo.

Fanalini di coda anche Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen VOTO 6 il conduttrice conscio del fatto che non è un esperto nel ballo ha deciso di puntare tutto sullo show inscenando un sindacato contro la giuria a cui hanno aderito anche altri concorrenti e maestri. Insomma, gli va dato il merito di aver risolto le sorti dello show. Non particolarmente brillante questa sera anche la coppia formata da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 7, performance non particolarmente brillante questa sera per l’attore e regista che nell’esibizione di apertura ha omaggiato la sorella Valentina. Inoltre, il dipingerlo come un santo perfetto ha creato non molti malumori nel web.

Le pagelle di Ballando con le stelle 2024 continuano con i concorrenti che a parere nostro sono i migliori come Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti VOTO 9,5, la figlia di Asia Argento e Morgan e candidata alla vittoria, nello show ha portato freschezza, originalità, grinta, determinazione e forza di volontà ed ha commosso tutti ricordando la nonna Daria mentre in fine è corsa ad abbracciare la mamma Asia Argento tuttavia l’esibizione di questa sera è apparsa ben al di sotto delle aspettative e per questo per la prima volta ha ricevuto critiche dalla giuria. A condire il tutto, inoltre, anche l’alchimia ed il feeling con della coppia.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 8,5 l’attrice e conduttrice è la concorrente più talentuosa dello show e sin dalla puntata la candidata alla vittoria, tuttavia partendo già da un livello altissimo non c’è stato un gran miglioramento nelle sue esibizioni. La giuria nutre nei suoi confronti un avversione ingiustificata non premiandola con voti alti mentre il popolo del web si divide tra coloro che l’hanno già eletta vincitrice e quelli che la considerano troppo perfetta e poco empatica. Le pagelle di Ballando con le stelle 2024 continuano con Federica Pellegrini con Angelo Madonia VOTO 7 che questa settimana sono stati al centro di gossip su presunti malumori e tensioni.

Federica Nargi e Luca Favilla VOTO 9,5 hanno vinto la puntata di Ballando con le stelle 2024 e l’ex velina di Striscia la notizia puntata dopo puntata ha stravolto tutti con il suo talento, presenza scenica e grinta. Ed inoltre si è anche raccontata a 360° ha parlato della malattia della sorella Claudia e del dolore per la perdita della nonna Giovanna con la quale ha ammesso di parlare ancora, legatissima al marito Alessandro Matri ed alle due figlie Sofia e Beatrice è tra le candidate alla vittoria ed anche l’esibizione di questa sera non ha deluso. Tommaso Marini con Sophia Berto VOTO 10 non brillano ma hanno fatto dei progressi straordinari e magari con un colpo di scena possono ambire al podio. La giuria ha sottolineato la grande interpretazione e profondità e tutti hanno sottolineato che l’altezza lo aiuta a spiccare. Carolyn Smith l’ha trovata la loro miglior performance