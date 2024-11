Pagelle The Voice Kids 2024: ottima performance per Dennis, Isabel e Giorgia

La terza puntata di The Voice 2024 ha visto sul palco una serie di giovani ma promettenti talenti e nelle nostre pagelle ripercorreremo le esibizioni più emozionanti. Il primo piccolo concorrente dalla grande voce è stato Dennis Benincasa, 13enne che si è esibito sulle note di ‘Se io se lei’ di Biagio Antonacci. Una voce emozionata e sofferta la sua, che è molto piaciuta ai giudici. VOTO 7.

La scatenata Isabel, bimba di 8 anni, si esibisce sulle note di ‘Dance Monkey’ e la sua solarità arriva a conquistare Clementino, Gigi D’Alessio ma anche tutto il pubblico. Impossibile resisterle. VOTO 8. Tanto dolce quanto timida è invece Giorgia, 14enne che arriva da Bari, che con la sua voce soave e leggera canta ‘Oro’ di Mango e conquista un posto nella squadra di Arisa. Il talento c’è, ma bisogna superare la timidezza per far uscire tutta la voce. VOTO 7.

Le pagelle The Voice Kids 2024 continuano con la timida Linda: ha 11 anni e un grande amore per il canto. A consigliarle di partecipare a The Voice Kids è stato Fiorello, che l’ha sentita cantante per caso. La sua performance sulle note di ‘Sei nell’anima’ è buona anche se non esplode del tutto. VOTO 7. Gabriel ha 12 anni e oltre ad avere un grande talento è il simbolo di una bella storia, avendo come genitori due papà. Canta ‘Let it be’ dei Beatles e conquista un pass in finale con Loredana Bertè. Momento tra i più belli della puntata. VOTO 9.

Flamania, 10 anni con un amore sconfinato per la mamma e la musica, non poteva che cantare ‘Avrai’ di Claudio Baglioni, che celebra il rapporto tra genitore e figlio. La performance è toccante e Arisa fa bene a girarsi. VOTO 8,5. Francesco, 13enne originario di Napoli, esalta la sua città, rappresentandola sul palco di The Voice Kids con ‘Abbracciame’ di Andrea Sannino. La performance è molto emozionata e anche un po’ troppo arrabbiata, ma il timbro c’è e piace a Gigi D’Alessio, che lo prende nel suo team. VOTO 6,5. La terza puntata di The Voice Kids si conclude in bellezza con Riccardo, giovane rapper bravissimo che con la sua versione di ‘Lose yourself’ di Eminen conquista la finale con Clementino. VOTO 9.