La mistica Paola Albertini, ospite a Zona Bianca, ha parlato delle sue visioni sul Montegrappa, che non sono mai state riconosciute dalla Chiesa. “Maria Regina degli Angeli Custodi è vestita d’oro, con una corona di diamanti. Ha una voce soave. Scende giù, apre il manto e prende le persone sotto di sé. È preoccupata, molto oberata, per le sorti del mondo, soprattutto per la guerra e per la Chiesa. Mi appare negli ultimi tempi due volte al giorno”.

La donna, secondo i suoi fedeli, sarebbe anche capace di compiere delle guarigioni. “In America sono state migliaia le guarigioni, non una o due. Io ci soffro perché qui non posso fare niente, non mi credono. Io sono sempre stata obbediente alla Chiesa e vado avanti, so che una molla scatterà”. La sua speranza è di potere in futuro essere riconosciuta. “Ho incontrato Papa Francesco a maggio a Verona e mi ha anche già scritto una lettera, è stato molto affettuoso e mi ha raccomandato di farmi forza e coraggio”.

La testimonianza della veggente Paola Albertini a Zona Bianca

A proposito delle sue esperienze spirituali, Paola Albertini ha aggiunto: “Io ho chiesto alla Madonna perché ha scelto me, dato che non ho niente da offrirle. Lei mi ha sorriso e che è stato per la mia disponibilità, poi ho capito di cosa si trattava. Io sono sempre disponibile per gli ammalati e per chi soffre”.

E sulla veggente che è stata invece recentemente riconosciuta dalla Chiesa: “Io ho conosciuto Pierina Gilli. Non riceveva più nessuno in quel periodo, ma accettò di ricevere me. Mi sono fermata nella sua Cappella e lì ho visto la Madonna, quando sono entrata da lei mi disse che sapeva che l’avevo visto. Mi disse che avrei avuto tanto da soffrire ma che alla fine sarei andata nel regno di Dio”.